На Оби в районе Нового моста в Барнауле начались подвижки льда

Эксперты сообщали, что ледоход начнётся в течение ближайшей недели

05 апреля 2023, 16:38, ИА Амител

Фото: Katun24.ru

Первые подвижки льда начались на реке Оби в районе Нового моста в Барнауле. Их запечатлели камеры уличного наблюдения, трансляцию с которых ведёт "Катунь 24".

Напомним, что изначально метеорологи полагали, что Обь вскроется ближе к середине апреля. Но затем прогноз скорректировали. Сообщалось, что из-за тёплой погоды вскрытие может произойти на неделю раньше – в третьей декаде марта. Но и этого не произошло.

1 апреля эксперты отмечали, что ледоход начнётся в течение ближайшей недели, если позволит погода.

Тем временем первыми в Алтайском крае вскрылись малые реки в южных районах. Кроме того, за последние несколько дней ото льда освободился Чарыш. Также уже начала вскрываться река Алей.