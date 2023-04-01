Когда в Алтайском крае может начаться ледоход на Оби?

Синоптики прогнозировали вскрытие реки в конце марта, но лёд так и не тронулся

01 апреля 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Некоторые реки в Алтайском крае уже вскрылись. Об этом в эфире "Вести Алтай" сообщила ведущий инженер отдела гидрологии Алтайского гидрометцентра Ольга Прахт. При этом специалист подчеркнула, что на Оби ледохода ещё нет. Хотя чуть ранее в МЧС сообщали, что в этом году вскрытие главной алтайской реки ожидается в конце марта. Как видим, этот прогноз не сбылся.

Рассказываем, какие реки в Алтайском крае уже вскрылись и когда ждать ледоход на Оби.

1 Какая сейчас обстановка на Оби? На Оби по-прежнему сохраняется ледостав, сообщила Прахт. Единственное – появились промоины и закраины. Но подвижек льда пока нет. Также специалист уточнила, что уровень воды в реке пока значительно ниже критической отметки. Кстати, на днях фотокорреспондент amic.ru сходил и взглянул, как выглядит Обь в ожидании ледохода. Посмотрите и вы в нашем фоторепортаже

2 Когда начнётся ледоход на Оби в Алтайском крае? Точного прогноза на этот счёт нет. Конкретную дату начала ледохода вообще почти невозможно предсказать: это зависит от множества факторов. Например, изначально метеорологи полагали, что Обь вскроется ближе к середине апреля. Но затем прогноз скорректировали. Сообщалось, что из-за тёплой погоды вскрытие может произойти на неделю раньше – в третьей декаде марта. Но и этого не произошло. На Алтай вновь вернулось похолодание, благодаря которому лёд на реке сохранился. Возможно, ледоход начнётся в течение ближайшей недели, если позволит погода.

3 Какие реки в Алтайском крае уже вскрылись? Первыми в Алтайском крае вскрылись малые реки в южных районах. Кроме того, за последние несколько дней ото льда освободился Чарыш. Также уже начала вскрываться река Алей. А вот на Чумыше, как и на Оби, ледостав всё ещё сохраняется.

4 Какая погода будет в Алтайском крае в ближайшие дни? На выходных холод сохранится. Ночью 1 апреля в крае будет от -10 до -15 градусов, а днём – от -4 до +1°С. Ночью 2 апреля будет ещё холоднее: -12...-17 градусов. Днём воздух прогреется до -2...+3 градусов. А вот уже с понедельника станет заметно теплее: днём 3 апреля по краю ожидается +4...+9 градусов. Дальше температура будет всё выше, а пик придётся на 6 апреля: +13...+18 градусов. Так что вполне возможно, что ледоход начнётся именно в этот период. Впрочем, после 6 апреля на Алтай вновь придёт похолодание.

5 Кстати, а в какие годы на Алтае были самый ранний и самый поздний ледоходы? Самое раннее вскрытие льда на Оби было в 2014 году – 1 апреля. Позже всего ледоход начался в далёком 1905-м – 8 мая.