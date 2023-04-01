Когда в Алтайском крае может начаться ледоход на Оби?
Синоптики прогнозировали вскрытие реки в конце марта, но лёд так и не тронулся
01 апреля 2023, 09:01, ИА Амител
Фото: amic.ru
Некоторые реки в Алтайском крае уже вскрылись. Об этом в эфире "Вести Алтай" сообщила ведущий инженер отдела гидрологии Алтайского гидрометцентра Ольга Прахт. При этом специалист подчеркнула, что на Оби ледохода ещё нет. Хотя чуть ранее в МЧС сообщали, что в этом году вскрытие главной алтайской реки ожидается в конце марта. Как видим, этот прогноз не сбылся.
Рассказываем, какие реки в Алтайском крае уже вскрылись и когда ждать ледоход на Оби.
1
Какая сейчас обстановка на Оби?
На Оби по-прежнему сохраняется ледостав, сообщила Прахт. Единственное – появились промоины и закраины. Но подвижек льда пока нет. Также специалист уточнила, что уровень воды в реке пока значительно ниже критической отметки.
Кстати, на днях фотокорреспондент amic.ru сходил и взглянул, как выглядит Обь в ожидании ледохода. Посмотрите и вы в нашем фоторепортаже.
2
Когда начнётся ледоход на Оби в Алтайском крае?
Точного прогноза на этот счёт нет. Конкретную дату начала ледохода вообще почти невозможно предсказать: это зависит от множества факторов.
Например, изначально метеорологи полагали, что Обь вскроется ближе к середине апреля. Но затем прогноз скорректировали. Сообщалось, что из-за тёплой погоды вскрытие может произойти на неделю раньше – в третьей декаде марта. Но и этого не произошло. На Алтай вновь вернулось похолодание, благодаря которому лёд на реке сохранился.
Возможно, ледоход начнётся в течение ближайшей недели, если позволит погода.
3
Какие реки в Алтайском крае уже вскрылись?
Первыми в Алтайском крае вскрылись малые реки в южных районах. Кроме того, за последние несколько дней ото льда освободился Чарыш. Также уже начала вскрываться река Алей.
А вот на Чумыше, как и на Оби, ледостав всё ещё сохраняется.
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Какая погода будет в Алтайском крае в ближайшие дни?
На выходных холод сохранится. Ночью 1 апреля в крае будет от -10 до -15 градусов, а днём – от -4 до +1°С. Ночью 2 апреля будет ещё холоднее: -12...-17 градусов. Днём воздух прогреется до -2...+3 градусов.
А вот уже с понедельника станет заметно теплее: днём 3 апреля по краю ожидается +4...+9 градусов. Дальше температура будет всё выше, а пик придётся на 6 апреля: +13...+18 градусов.
Так что вполне возможно, что ледоход начнётся именно в этот период. Впрочем, после 6 апреля на Алтай вновь придёт похолодание.
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Кстати, а в какие годы на Алтае были самый ранний и самый поздний ледоходы?
Самое раннее вскрытие льда на Оби было в 2014 году – 1 апреля. Позже всего ледоход начался в далёком 1905-м – 8 мая.
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Как узнать, когда на Оби начнётся ледоход?
Состояние Оби вы можете отследить по установленной на берегу веб-камере. Впрочем, можно просто следить за новостями на amic.ru. Мы сообщим, когда ледоход начнётся.
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