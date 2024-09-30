На оборудование больнице в Республике Алтай направят 180 млн рублей
Михаил Мишустин подписал постановление после визита в регион
30 сентября 2024, 08:00, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/591558
Правительство России выделит 180 миллионов рублей из резервного фонда на приобретение медицинского оборудования для больницы в Республике Алтай. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Эти средства будут направлены в Республиканскую больницу, которая является основным медицинским учреждением региона.
Как сообщается на сайте правительства, на эти деньги будет приобретен и установлен в текущем году магнитно-резонансный томограф.
Выделение средств было поручено Минздраву и Минфину России по итогам рабочей поездки Михаила Мишустина в регион, состоявшейся 25 июля.
13:23:01 30-09-2024
Вот это сооружение??? На такие деньжище! Почему бы Барнаулу не выделить .........столько дыр....!