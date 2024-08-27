Мурашко пообещал построить еще один перинатальный центр на Алтае
Нагрузка на существующее медучреждение растет
27 августа 2024, 12:40, ИА Амител
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о строительстве в ближайшем будущем еще одного перинатального центра в Республике Алтай, пишет "Коммерсант".
"Эта задача начнет решаться в следующем году. Сейчас отработаем, как это технически выполнить", – сказал он.
В правительстве республики отметили, что нагрузка на существующий перинатальный центр растет, там принимают около 85% всех родов в регионе. При этом медучреждение не отвечает современным требованиям.
Напомним, решение о строительстве приняли еще в 2021 году, начать работы планировали в 2023-м, однако проект не включили в федеральную адресную инвестиционную программу. Сроки сдвинули на 2024-й, но и в этом году работы не начались.
Ранее сообщалось, что четыре федеральных министра посетят Республику Алтай. Такую задачу им поставил глава правительства России Михаил Мишустин.
13:20:09 27-08-2024
С 1 января 2025 года будут уравнены зарплаты городских и сельских медиков.
«Ежемесячные доплаты, которые назначены по поручению Президента сельским врачам в размере 50 тысяч рублей и среднему медперсоналу в размере 30 тысяч рублей, будут получать и медики Горно-Алтайска», – сказал Андрей Турчак.
ничессе масть фершалам поперла
14:31:42 27-08-2024
Мусик (13:20:09 27-08-2024) С 1 января 2025 года будут уравнены зарплаты городских и сел... у них и так средняя з/п выше, чем в АК
13:58:57 27-08-2024
Соседка в Барнауле работает санитаркой. Лет 7 на пенсии. Ни разу не увольнялась для перерасчета, боится, вдруг место займут. Не знаю, какая зарплата, но держится за место зубами. Значит, есть смысл))) К вопросу о том, что в медицине мало платят.
14:32:23 27-08-2024
Гость (13:58:57 27-08-2024) Соседка в Барнауле работает санитаркой. Лет 7 на пенсии. Ни ... тыс 35 плюс пенсия в 18-22
23:17:54 27-08-2024
стройте в степи, а то под предлогом всякого добра, срубают на корню весь Ленточный Бор