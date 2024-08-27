Мурашко пообещал построить еще один перинатальный центр на Алтае

Нагрузка на существующее медучреждение растет

27 августа 2024, 12:40, ИА Амител

Михаил Мурашко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о строительстве в ближайшем будущем еще одного перинатального центра в Республике Алтай, пишет "Коммерсант".

"Эта задача начнет решаться в следующем году. Сейчас отработаем, как это технически выполнить", – сказал он.

В правительстве республики отметили, что нагрузка на существующий перинатальный центр растет, там принимают около 85% всех родов в регионе. При этом медучреждение не отвечает современным требованиям.

Напомним, решение о строительстве приняли еще в 2021 году, начать работы планировали в 2023-м, однако проект не включили в федеральную адресную инвестиционную программу. Сроки сдвинули на 2024-й, но и в этом году работы не начались.

Ранее сообщалось, что четыре федеральных министра посетят Республику Алтай. Такую задачу им поставил глава правительства России Михаил Мишустин.