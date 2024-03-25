На остановке Докучаево в Барнауле образовалась пробка из семи трамваев

Причина неизвестна, но людей не пускают в вагоны

25 марта 2024, 19:09, ИА Амител

Трамваи на Докучаево / Фото: "Инцидент Барнаул"

На остановке Докучаево образовалась пробка из семи трамваев. Как сообщают свидетели в паблике "Инцидент Барнаул", людей не пускают в транспорт уже около 15 минут.

Замерзшим барнаульцам приходится ждать на остановке, в прохладную погоду. Причина происходящего не указывается.

Напомним, что ранее в Барнауле трамваи № 4 и 5 снова вернули на прежние маршруты. Их схема движения была временно изменена утром 22 марта из-за технических неполадок на путях на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия.