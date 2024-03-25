На остановке Докучаево в Барнауле образовалась пробка из семи трамваев
Причина неизвестна, но людей не пускают в вагоны
25 марта 2024, 19:09, ИА Амител
Трамваи на Докучаево / Фото: "Инцидент Барнаул"
На остановке Докучаево образовалась пробка из семи трамваев. Как сообщают свидетели в паблике "Инцидент Барнаул", людей не пускают в транспорт уже около 15 минут.
Замерзшим барнаульцам приходится ждать на остановке, в прохладную погоду. Причина происходящего не указывается.
Напомним, что ранее в Барнауле трамваи № 4 и 5 снова вернули на прежние маршруты. Их схема движения была временно изменена утром 22 марта из-за технических неполадок на путях на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия.
20:30:57 25-03-2024
Что непонятно? Там всегда так, то обед, то ужин
20:45:04 25-03-2024
Гость (20:30:57 25-03-2024) Что непонятно? Там всегда так, то обед, то ужин... И на старом базаре то же самое. Когда самое время, час пик, тут у них всех и обед. Вагонов-то не хватает.
00:38:17 26-03-2024
На ходу пусть обедают, как дальнобойщики. Если быстро не могут поесть пока спичка горит. Не благодарите.
09:14:21 26-03-2024
Враньё. Не могут все 7 трамваев оказаться в одном месте.