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На остановке Докучаево в Барнауле образовалась пробка из семи трамваев

Причина неизвестна, но людей не пускают в вагоны

25 марта 2024, 19:09, ИА Амител

Трамваи на Докучаево / Фото: "Инцидент Барнаул"
Трамваи на Докучаево / Фото: "Инцидент Барнаул"

На остановке Докучаево образовалась пробка из семи трамваев. Как сообщают свидетели в паблике "Инцидент Барнаул", людей не пускают в транспорт уже около 15 минут.

Замерзшим барнаульцам приходится ждать на остановке, в прохладную погоду. Причина происходящего не указывается.

Напомним, что ранее в Барнауле трамваи № 4 и 5 снова вернули на прежние маршруты. Их схема движения была временно изменена утром 22 марта из-за технических неполадок на путях на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия.

Барнаул Происшествия

Комментарии 4

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Гость

20:30:57 25-03-2024

Что непонятно? Там всегда так, то обед, то ужин

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Гость

20:45:04 25-03-2024

Гость (20:30:57 25-03-2024) Что непонятно? Там всегда так, то обед, то ужин... И на старом базаре то же самое. Когда самое время, час пик, тут у них всех и обед. Вагонов-то не хватает.

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Гость

00:38:17 26-03-2024

На ходу пусть обедают, как дальнобойщики. Если быстро не могут поесть пока спичка горит. Не благодарите.

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Гость

09:14:21 26-03-2024

Враньё. Не могут все 7 трамваев оказаться в одном месте.

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