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На ответственного за пожарную безопасность в "Крокусе" завели уголовное дело

Два фигуранта находятся под подпиской о невыезде

07 апреля 2024, 14:45, ИА Амител

Крокус Сити Холл после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru
Крокус Сити Холл после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Следователи возбудили уголовное дело на ответственного за пожарную безопасность в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает ТАСС.

"Уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность "Крокуса", а также начальника пожарной команды "Крокуса", - сказано в сообщении.

Отмечается, что оба фигуранта дела находятся под подпиской о невыезде.

Ранее очевидцы говорили о том, что во время пожара не сработала система пожаротушения.

Теракт
Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"

Комментарии 3

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Гость

18:31:18 07-04-2024

Нашли стрелочника. Акт приёма в эксплуатацию посмотрите.

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Гость

23:07:43 07-04-2024

Стрелочников как всегда нашли но только не други Путина и и одновременно великие мошенники строители агаларовы. Еще и кредит дадут этим паразитам на строительство доходных для них объектов.

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Гость

08:52:33 08-04-2024

ответственного назначают "от балды", потому что он не наделен никакими полномочиями для реализации всех предусмотренных функций. Да еще пожнадзор уже давно не принимает объект после окончания строительства, сняли с себя ответственность.

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