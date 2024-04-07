На ответственного за пожарную безопасность в "Крокусе" завели уголовное дело

Два фигуранта находятся под подпиской о невыезде

07 апреля 2024, 14:45, ИА Амител

Крокус Сити Холл после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Следователи возбудили уголовное дело на ответственного за пожарную безопасность в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает ТАСС.

"Уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность "Крокуса", а также начальника пожарной команды "Крокуса", - сказано в сообщении.

Отмечается, что оба фигуранта дела находятся под подпиской о невыезде.

Ранее очевидцы говорили о том, что во время пожара не сработала система пожаротушения.