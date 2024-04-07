На ответственного за пожарную безопасность в "Крокусе" завели уголовное дело
Два фигуранта находятся под подпиской о невыезде
07 апреля 2024, 14:45, ИА Амител
Крокус Сити Холл после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru
Следователи возбудили уголовное дело на ответственного за пожарную безопасность в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает ТАСС.
"Уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность "Крокуса", а также начальника пожарной команды "Крокуса", - сказано в сообщении.
Отмечается, что оба фигуранта дела находятся под подпиской о невыезде.
Ранее очевидцы говорили о том, что во время пожара не сработала система пожаротушения.
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18:31:18 07-04-2024
Нашли стрелочника. Акт приёма в эксплуатацию посмотрите.
23:07:43 07-04-2024
Стрелочников как всегда нашли но только не други Путина и и одновременно великие мошенники строители агаларовы. Еще и кредит дадут этим паразитам на строительство доходных для них объектов.
08:52:33 08-04-2024
ответственного назначают "от балды", потому что он не наделен никакими полномочиями для реализации всех предусмотренных функций. Да еще пожнадзор уже давно не принимает объект после окончания строительства, сняли с себя ответственность.