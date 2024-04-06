СМИ: в "Крокусе" не сработала часть системы пожаротушения

По словам собеседника РИА Новости, такой вывод сделан на основе опроса потерпевших

06 апреля 2024, 14:30, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Во время теракта в "Крокус Сити Холле" не сработала автоматизированная система пожаротушения, ответственная за подачу воды и порошка. Об этом агентству РИА Новости сказал источник со ссылкой на показания потерпевших.

В то же время, по словам представителя экстренных служб, система автоматически передала данные о возгорании дежурному МЧС, а внутри здания запустила оповещение. Не исключено, что не включилась осциллирующая система пожаротушения по периметру всего зала. Она должна запускаться автоматически после подачи сигнала с датчика инфракрасного излучения, но он, вероятно, не сработал.

Ранее стало известно, что стены зрительного зала "Крокуса" были отделаны горючими и токсичными материалами. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что это могло поспособствовать стремительному распространению пламени и выделению большого количества ядовитого дыма после поджога террористами.

В начале апреля пострадавшие в "Крокусе" подали заявление в Следственный комитет об оказании небезопасных услуг.