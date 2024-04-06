СМИ: в "Крокусе" не сработала часть системы пожаротушения
По словам собеседника РИА Новости, такой вывод сделан на основе опроса потерпевших
06 апреля 2024, 14:30, ИА Амител
Во время теракта в "Крокус Сити Холле" не сработала автоматизированная система пожаротушения, ответственная за подачу воды и порошка. Об этом агентству РИА Новости сказал источник со ссылкой на показания потерпевших.
В то же время, по словам представителя экстренных служб, система автоматически передала данные о возгорании дежурному МЧС, а внутри здания запустила оповещение. Не исключено, что не включилась осциллирующая система пожаротушения по периметру всего зала. Она должна запускаться автоматически после подачи сигнала с датчика инфракрасного излучения, но он, вероятно, не сработал.
Ранее стало известно, что стены зрительного зала "Крокуса" были отделаны горючими и токсичными материалами. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что это могло поспособствовать стремительному распространению пламени и выделению большого количества ядовитого дыма после поджога террористами.
В начале апреля пострадавшие в "Крокусе" подали заявление в Следственный комитет об оказании небезопасных услуг.
02:12:04 07-04-2024
Ложь. она была отключена как и камеры наблюдения как и закрытые пожарные выходы как и охранники без оружия