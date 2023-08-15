Рассказываем, сколько стоит отпуск за границей, есть ли смысл ждать горящие путевки и какие российские направления выбирают жители Алтайского края

15 августа 2023, 08:15, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

До конца лета остается всего две недели, но это не повод расстраиваться, ведь вместе с тем начинается бархатный сезон. Многие ждали его, чтобы поехать в отпуск по горящим путевкам. Будут ли они в этом году, какие российские и заграничные направления пользуются у жителей Алтайского края самым большим спросом, а также как повлияли на планы отпускников скачки курсов валют, читайте на amic.ru.

Куда в бархатный сезон летят в отпуск жители Алтайского края и сколько это стоит?

Из заграничных направлений фаворитом на август-октябрь у жителей Алтайского края остается Турция, которая предлагает хороший семейный отдых по системе "все включено" с закрытыми территориями, бассейнами и развлечениями для детей. В это время года температура воздуха и воды в море комфортная для пляжного отдыха, а цены доступные, говорит директор туристического агентства "100 Дорог" Евгения Беспалова.

"Отпуск в августе длиною девять ночей на человека обойдется от 65 тысяч рублей. В сентябре сезон еще высокий, поэтому цены не намного ниже – от 60 тысяч рублей на человека. И их резкого снижения мы не прогнозируем, потому что первый осенний месяц традиционно активно выбирают семьи с детьми дошкольного возраста и пенсионеры", – говорит Евгения Беспалова.

Второе место по популярности сейчас делят Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Недельный отпуск в августе в ОАЭ на человека стоит от 65 тысяч рублей, в сентябре за те же семь ночей цена стартует от 68 тысяч. Евгения Беспалова предупреждает, что в августе погода здесь стоит очень жаркая, а идеальным для отдыха будет эмират Фуджейра. Он находится на берегу Индийского океана и температура тут ниже на 5-7 градусов.

За девять ночей, проведенных в августе в Египте, заплатить придется минимум 85 тысяч, в сентябре – от 87 тысяч. Но эксперт отмечает, что это цены за самый бюджетный отель, а их уровень в этой стране очень слабый.

"При бронировании отеля особое внимание нужно обращать на пляж и уровень питания. Что касается погоды, из-за сухого климата и ветров с моря отдых в Египте в августе и сентябре будет максимально комфортным", – говорит Евгения.

Фото: unsplash.com

Третье место по спросу у жителей Алтайского края держит Таиланд. Но сейчас на Пхукете несезон: часто идут дожди и поднимается большая волна, поэтому не факт, что вообще получится искупаться. Зато на острове Самуи, который называют райским уголком, самый пик сезона: стоит прекрасная погода, а море теплое и спокойное, рассказывает Евгения Беспалова.

Туры на Самуи организовываются через Пхукет. Трансфер занимает около 7-8 часов. Добраться до места можно на автобусе и пароме. Цены за девять ночей в августе – от 75 тысяч на человека, в сентябре за такой же период – от 80 тысяч рублей, говорит руководитель турагентства.

"Круглогодичным считается и курорт Паттайя. Дожди в августе-сентябре здесь тоже бывают, но отдыху они не мешают. Большой волны здесь нет, поэтому купаться можно в любую погоду. Но даже в несезон каждый сможет найти себе развлечения по вкусу. Стоимость тура на 10 ночей в августе стартует от 97 тысяч на человека, в сентябре такая же поездка будет стоить от 85 тысяч", – рассказывает Евгения.

Отказываются ли от заграничных туров жители Алтайского края из-за роста курса валют?

Несмотря на повышение курса доллара, который уже превысил отметку в 100 рублей, жители Алтайского края не отказываются от отдыха за границей. Туристы, заблаговременно забронировавшие туры, сейчас вносят оставшуюся часть денежных средств, рассказывает директор офиса продаж компании "Пегас туристик Барнаул" Ольга Ришко.

"Все туры с вылетом в августе уже оплачены. Те, кто едут на отдых осенью, активно оплачивают их сейчас. Отказов от бронированных туров у нас нет. Что касается спроса, он тоже стабильный: клиенты, которые приспрашивались и планировали отпуск за границей в сентябре и октябре, сейчас их бронируют. Планы свои они не меняют", – отметила эксперт.

О том, что барнаульцы не отказываются от туров, по которым еще до повышения курса доллара была внесена предоплата, говорит и директор туристического агентства "100 Дорог" Евгения Беспалова. При этом некоторые клиенты, которые только планируют свой отдых, чтобы сэкономить, сокращают количество дней поездки: например, берут не 13 ночей, как намеревались, а 9.

"Однако вне зависимости от длительности отдыха большинство туристов сейчас предпочитают оплачивать 100% от стоимости путевки. Это связано с нестабильностью курса доллара. Есть опасения, что он может вырасти еще", – говорит Евгения.

Фото: unsplash.com

А будут ли осенью горящие путевки?

Сказать со 100%-ной гарантией, что осенью можно будет улететь на отдых по горящим путевкам, руководители турагентств не берутся. Обычно они появляются за 2-5 дней до вылета, когда туроператоры не могут заполнить рейс, объясняет Евгения Беспалова. Но как ситуация будет развиваться сейчас, сказать сложно. Поэтому если у вас отпуск с конкретными датами, сильно рассчитывать на такую удачу не стоит.

Например, цены на отдых в сентябре на большинстве актуальных направлений даже чуть выше, чем в августе, а спрос на такой отдых стабильно высокий. Поэтому и больших скидок нет.

"Будут ли горящие путевки в октябре – неизвестно. Все будет зависеть от спроса. По опыту прошлого года могу сказать, что цены снижались только на последние вылеты сезона – в начале ноября", – рассказывает эксперт.

Поэтому часть родителей, у которых не получилось летом слетать с детьми на море, активно бронируют сейчас туры на период школьных осенних каникул: конец октября – начало ноября, рассказывает Ольга Ришко. В это время года наиболее востребованными направлениями являются Таиланд и Египет.

"Есть уже заявки и на Новый год и рождественские каникулы. Если клиент хочет встретить этот праздник в определенном отеле, коттедже или номере, то бронировать их лучше сейчас. Зимние каникулы тоже всегда пользуются повышенным спросом", – отмечает Ольга Ришко.

В какие страны можно будет полететь на Новый год?

Зимой для жителей Алтайского края с вылетом из Новосибирска будет доступен широкий спектр направлений, отмечают эксперты. Это Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, Объединенные Арабские Эмираты, Египет.

"Впервые после пандемии туристы смогут улететь во Вьетнам на остров Фукуок. Этот рейс из Новосибирска будет выполняться через Казахстан с 25 октября. Кроме того, из Барнаула с 4 ноября запланированы рейсы в Паттайю (Таиланд). Если самолеты будут загружаться, то полетная программа пройдет успешно и их не снимут", – говорит Евгения Беспалова.

Что пользуется сейчас спросом у алтайских туристов из российских направлений?

Большим спросом у жителей Алтайского края этим летом пользуются туры в Сочи и Абхазию. А связано это в первую очередь с тем, что попасть на море из Барнаула можно прямыми рейсами. Однако турпакеты с размещением в отелях повышенной комфортности в этом сезоне уже не найти, рассказывает директор офиса продаж компании "Пегас туристик Барнаул" Ольга Ришко.

"Забронированы на полтора месяца вперед по этим направлениям и все отели с хорошим сервисом, расположенные вблизи с морем и собственными пляжами. Многие из них работают по системе "все включено" и это привлекает туристов. Но все они до конца сентября уже на стопе", – говорит Ольга Ришко.

Разбирают как горячие пирожки и туры в Санкт-Петербург и Казань, куда также стоят прямые рейсы из Барнаула. Поездки в столицу Татарстана, ставшие новинкой 2023 года, привлекают жителей Алтайского края своей богатой историей, национальной кухней и доступной ценой на отдых, отмечает собеседница агентства.

"Туры в Казань были организованы на 3-6 ночей. Цены достаточно доступные, например, отдых длиною в шесть ночей в августе обойдется от 30 тысяч, и это включая перелет и проживание в отеле. Направление интересное с исторической точки зрения. Кроме того, есть чем удивить Татарстану даже гурманов – здесь очень вкусно готовят. Казань пользовалась спросом все лето и до сих пор он не снижается", – говорит Ольга Ришко.

Традиционно пользуется популярностью в августе-сентябре у жителей Алтайского края и отдых в Горном Алтае, рассказывает директор туроператора по Алтаю "Охота", руководитель франчайзингового офиса Pegas Touristik Наталья Белоусова. Она отмечает, что в этом году большой спрос фиксируется на экскурсионные туры одного дня: утром уехал, вечером вернулся. Стоимость такой поездки, которая включает трансфер, услуги экскурсовода и посещение, как правило, двух достопримечательностей, варьируется от 2 до 6 тысяч рублей. Самые популярные маршруты у наших земляков: Манжерок + Тавдинские пещеры и Телецкое озеро.

"Еще одна особенность сезона 2023 года – рост количества коротких бронирований. Многие туристы принимали решение о поездке чуть ли не в день выезда. Но, к сожалению, места на популярных объектах были уже заняты и приходилось выбирать что-то менее популярное, тот объект, где еще оставались места. Они, как правило, были менее комфортными", – рассказывает Наталья Белоусова.

А сколько стоит отдых в Горном Алтае?

В Горном до конца сентября сезон тоже считается высоким, поэтому цены еще не снижают. Так, стоимость бюджетного размещения в номерах с удобствами сейчас колеблется в пределах 6-8 тысяч рублей на двоих человек. "Комфортабельный середнячок" на объектах с хорошей инфраструктурой, удачной локацией, завтраками, бассейном, сауной или баней на территории за ночь для пары обойдется в 10-15 тысяч. Проживание в ВИП-объектах в этом летнем сезоне стоит от 20 тысяч.

"Цена за качественный объект размещения с повышенным уровнем комфортности за ночь может доходить и до 100 тысяч. В этом году их стало больше: открыли пятизвездочный отель Grand Chalet Altay, новый корпус на курорте "Манжерок", а в Белокурихе – отель "На камушках". Это интересные объекты, к которым проявляют интерес и жители Алтайского края. Их стоимость, безусловно, выше, чем на стандартные места размещения, но они являются альтернативой зарубежному отдыху. Здесь есть прекрасные локации, рестораны, спа-процедуры, бассейны, массаж", – говорит Наталья Белоусова.

Тем, кто хотел бы сэкономить, эксперт рекомендует рассмотреть отдых на Алтае в межсезонье: в зависимости от базы и отеля цены будут ниже на 20-40%. Выгодно также можно съездить и в санаторий. И это необязательно Белокуриха – у нас много других качественных объектов и в пригороде Барнаула, отмечает Наталья.