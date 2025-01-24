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На Ozon появилась витрина с товарами, произведенными в Алтайском крае

Можно купить витамины, одежду, товары для творчества и многое другое

24 января 2025, 13:44, ИА Амител

Фото: Kadarius Seegars / unsplash.com
Фото: Kadarius Seegars / unsplash.com

На Ozon появилась витрина "Сделано в Алтайском крае" с подборкой товаров, произведенных компаниями региона, сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, продвижением алтайской продукции на онлайн-платформах занимается краевое управление по развитию предпринимательства и регионального центра "Мой бизнес".

Витрина "Это Алтайский края" на Ozon

Томенко отметил, что подобные витрины на маркетплейсе в рамках проекта "Сделано в России" стали создавать еще в 2022 году. С тех пор они "отлично себя зарекомендовали", и сейчас они есть у 26 регионов. Спрос на отечественные товары растет, и это побуждает алтайские компании улучшать качество и увеличивать объемы производства, добавил он.

"Чтобы посмотреть, как выглядит наша витрина, переходите по ссылке. Есть и витамины, и одежда, и товары для творчества, и многое другое", – написал губернатор.

Разметить свои товары в этой подборке могут предприниматели, которые зарегистрированы и производят продукцию в Алтайском крае.

Виктор Томенко Алтайский край бизнес

Комментарии 7

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Гость

13:52:11 24-01-2025

Хорошая новость

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Гость

14:29:22 24-01-2025

Хочу купить на OZON гречку, которую белорусы признали опасной, чтобы проверить ее на развариваемость..

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Жора

15:59:50 24-01-2025

Гость (14:29:22 24-01-2025) Хочу купить на OZON гречку, которую белорусы признали опасно... рискните

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гость

17:42:20 24-01-2025

Гость (14:29:22 24-01-2025) Хочу купить на OZON гречку, которую белорусы признали опасно... но вам предложат только бады )

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Элен без ребят

15:54:23 24-01-2025

несколько раз брала на Озоне местные витаминки (не Эвалар) для мамы. очень понравились, цена правда высоковатой показалась, отслеживаю скидки. так же свежайшую барнаульскую халву покупала и детский костюм. все отличного качества! молодцы производители!

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Кхм...

17:02:29 24-01-2025

Экстракт корней лопуха - это ваще бэст...
🤣🤣🤣🤣

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Антон

23:12:14 25-01-2025

Полистал, большая часть это бады, травянрые чаи, вода и корм для животных.
А где же наши макароны, крупы, мука? Такое ощущение что выставили только то что плохо продаётся.

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