На Ozon появилась витрина с товарами, произведенными в Алтайском крае

Можно купить витамины, одежду, товары для творчества и многое другое

24 января 2025, 13:44, ИА Амител

Фото: Kadarius Seegars / unsplash.com

На Ozon появилась витрина "Сделано в Алтайском крае" с подборкой товаров, произведенных компаниями региона, сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, продвижением алтайской продукции на онлайн-платформах занимается краевое управление по развитию предпринимательства и регионального центра "Мой бизнес".

Витрина "Это Алтайский края" на Ozon

Томенко отметил, что подобные витрины на маркетплейсе в рамках проекта "Сделано в России" стали создавать еще в 2022 году. С тех пор они "отлично себя зарекомендовали", и сейчас они есть у 26 регионов. Спрос на отечественные товары растет, и это побуждает алтайские компании улучшать качество и увеличивать объемы производства, добавил он.

"Чтобы посмотреть, как выглядит наша витрина, переходите по ссылке. Есть и витамины, и одежда, и товары для творчества, и многое другое", – написал губернатор.

Разметить свои товары в этой подборке могут предприниматели, которые зарегистрированы и производят продукцию в Алтайском крае.