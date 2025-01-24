На Ozon появилась витрина с товарами, произведенными в Алтайском крае
Можно купить витамины, одежду, товары для творчества и многое другое
24 января 2025, 13:44, ИА Амител
На Ozon появилась витрина "Сделано в Алтайском крае" с подборкой товаров, произведенных компаниями региона, сообщил губернатор Виктор Томенко.
По его словам, продвижением алтайской продукции на онлайн-платформах занимается краевое управление по развитию предпринимательства и регионального центра "Мой бизнес".
Томенко отметил, что подобные витрины на маркетплейсе в рамках проекта "Сделано в России" стали создавать еще в 2022 году. С тех пор они "отлично себя зарекомендовали", и сейчас они есть у 26 регионов. Спрос на отечественные товары растет, и это побуждает алтайские компании улучшать качество и увеличивать объемы производства, добавил он.
"Чтобы посмотреть, как выглядит наша витрина, переходите по ссылке. Есть и витамины, и одежда, и товары для творчества, и многое другое", – написал губернатор.
Разметить свои товары в этой подборке могут предприниматели, которые зарегистрированы и производят продукцию в Алтайском крае.
13:52:11 24-01-2025
Хорошая новость
14:29:22 24-01-2025
Хочу купить на OZON гречку, которую белорусы признали опасной, чтобы проверить ее на развариваемость..
15:59:50 24-01-2025
Гость (14:29:22 24-01-2025) Хочу купить на OZON гречку, которую белорусы признали опасно... рискните
17:42:20 24-01-2025
Гость (14:29:22 24-01-2025) Хочу купить на OZON гречку, которую белорусы признали опасно... но вам предложат только бады )
15:54:23 24-01-2025
несколько раз брала на Озоне местные витаминки (не Эвалар) для мамы. очень понравились, цена правда высоковатой показалась, отслеживаю скидки. так же свежайшую барнаульскую халву покупала и детский костюм. все отличного качества! молодцы производители!
17:02:29 24-01-2025
Экстракт корней лопуха - это ваще бэст...
🤣🤣🤣🤣
23:12:14 25-01-2025
Полистал, большая часть это бады, травянрые чаи, вода и корм для животных.
А где же наши макароны, крупы, мука? Такое ощущение что выставили только то что плохо продаётся.