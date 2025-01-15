РКН готов проверять возраст покупателей товаров для взрослых через "Госуслуги"

В ведомстве согласны рассмотреть инициативы, которые повысят уровень защиты детей от опасной для них информации

15 января 2025, 16:30, ИА Амител

Портал госуслуг / Фото: Наталья Чернохатова / ТАСС

Роскомнадзор готов рассмотреть законодательные инициативы в сфере проверки маркетплейсами возраста покупателя через "Госуслуги" перед демонстрацией и продажей ему товаров для взрослых. Как сообщает "Прайм", это следует из ответа ведомства на запрос сенатора Артема Шейкина.

Ранее Шейкин обратился в ведомство с просьбой обязать маркетплейсы проверять через "Госуслуги" возраст покупателей подобных товаров. В ответе за подписью замруководителя Роскомнадзора Милоша Вагнера отмечается, что Роскомнадзор готов рассмотреть подобные инициативы для "минимизации угрозы случайного или несанкционированного доступа несовершеннолетних к материалам и товарам, связанным с интимной тематикой на маркетплейсах", а также для повышения уровня защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Вагнер также отметил, что текущее законодательство позволяет использовать "системы авторизации" при принятии решения о необходимости введения возрастных ограничений.