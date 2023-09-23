На парковке у "Галактики" не протолкнуться. В Барнауле отмечают закрытие автосезона

Мероприятие сопровождается насыщенной развлекательной программой

23 сентября 2023, 17:15, ИА Амител





































Фото: Barnaul 22

В Барнауле 23 сентября на парковке у ТРЦ Galaxy проходит закрытие летнего автосезона. Мероприятие сопровождается живой музыкой, выступлениями, выставкой автомобилей и драйвовыми заездами, пишет Barnaul 22.

По информации наших читателей, на парковке сейчас не протолкнуться: все напрочь забито людьми и машинами. Тем не менее о пробках на проспекте Строителей и близлежащих улицах в районе торгового центра не сообщается.