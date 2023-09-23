На парковке у "Галактики" не протолкнуться. В Барнауле отмечают закрытие автосезона
Мероприятие сопровождается насыщенной развлекательной программой
23 сентября 2023, 17:15, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
В Барнауле 23 сентября на парковке у ТРЦ Galaxy проходит закрытие летнего автосезона. Мероприятие сопровождается живой музыкой, выступлениями, выставкой автомобилей и драйвовыми заездами, пишет Barnaul 22.
По информации наших читателей, на парковке сейчас не протолкнуться: все напрочь забито людьми и машинами. Тем не менее о пробках на проспекте Строителей и близлежащих улицах в районе торгового центра не сообщается.
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