В феврале 2023 года отменили концерт "Несчастного случая" в новосибирском Академгородке. Выступление перенесли в клуб Red Rabbit, но перед его началом туда приехали пожарные и полиция. Они заявили о задымлении в соседнем помещении.

Концерт был сорван. По словам очевидцев, солист группы Алексей Кортнев "что-то не поделил" с правоохранителями и якобы показал полицейскому неприличный жест. Певца задержали.