На певца Алексея Кортнева завели уголовное дело: в чём его обвиняют?
Солиста группы "Несчастный случай" Кортнева обвиняют в том, что он якобы показал неприличный жест сотруднику полиции
24 апреля 2023, 17:16, Анастасия Бичакова
На солиста рок-группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева завели уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти". По версии следствия, музыкант в чувствах показал правоохранителю неприличный жест.
Инцидент произошёл после отмены концерта в Новосибирске. Что об этом известно и как произошедшее комментирует Кортнев – читайте на amic.ru.
Что известно о скандале с Алексеем Кортневым в Новосибирске?
В феврале 2023 года отменили концерт "Несчастного случая" в новосибирском Академгородке. Выступление перенесли в клуб Red Rabbit, но перед его началом туда приехали пожарные и полиция. Они заявили о задымлении в соседнем помещении.
Концерт был сорван. По словам очевидцев, солист группы Алексей Кортнев "что-то не поделил" с правоохранителями и якобы показал полицейскому неприличный жест. Певца задержали.
Когда в отношении Алексея Кортнева возбудили уголовное дело?
О том, что на Алексея Кортнева завели уголовное дело по статье 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"), стало известно в понедельник, 24 апреля.
До этого утверждалось, что "ничего страшного не произошло". ТАСС со ссылкой на исполнителя 17 февраля писал, что "протокол никто не составлял".
Сообщалось, что полицейские побеседовали с Кортневым и отпустили его.
Алексей Кортнев признал вину?
Нет, в феврале "Московский комсомолец" сообщал: Алексей Кортнев опроверг информацию о том, что он якобы показал неприличный жест правоохранителю.
При этом он подтвердил ТАСС, что в отношении него возбудили уголовное дело об оскорблении полицейского.
"Да, это действительно так, дело возбуждено. Я буду встречаться со своим адвокатом, прилетать в Новосибирск. Все действия будут проходить в рамках законодательства. Я считаю, что уголовное преследование абсолютно незаслуженно", – сказал Кортнев.
Чем известен Алексей Кортнев?
Алексей Кортнев – солист знаменитой рок-джаз-группы "Несчастный случай", первый альбом которой вышел в 1994 году.
Одни из самых известных песен "Несчастного случая" – "Генералы песчаных карьеров", "Что ты имела в виду", "Шла Саша по шоссе", "Если б не было тебя" и "Балалаечка".
Также Алексей Кортнев и "Несчастный случай" сотрудничают с московским театральным коллективом "Квартет И", снявшим фильмы "День радио" и "День выборов".
08:51:46 25-04-2023
Алёша,покажи пальчик, будет зайчик.
09:36:54 25-04-2023
Показатели сводок раскрытых правонарушений улучшатся