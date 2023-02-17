Солиста группы "Несчастный случай" увезли в отдел полиции в Новосибирске

Алексей Кортнев показал неприличный жест сотруднику

17 февраля 2023, 16:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Солиста группы "Несчастный случай" увезли в отдел полиции после отмены концерта в Новосибирске. Об этом сообщает Mash Siberia.

По информации источника, мероприятие на площадке отменили из-за задымления. Кортнев сначала пытался успокоить всех собравшихся, а затем сцепился с сотрудником полиции.

Во время конфликта музыкант показал полицейскому средний палец, за что его доставили в отделение полиции.