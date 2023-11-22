На певца Шарлота могут завести два административных дела

Накануне его задержали в аэропорту

22 ноября 2023, 13:46, ИА Амител

Кадр из видео

На певца Шарлота, прилетевшего в Россию, могут составить два административных протокола. Об этом сообщает Baza.

Предположительно, речь идет о статьях 9.16 КОАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина" и 20.3.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ".

Накануне Шарлота задержали в аэропорту Пулково. Исполнитель вернулся в Россию, несмотря на то, что сжег свой паспорт и записал это на видео.

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, задерживали музыканта сотрудники "Центра "Э".