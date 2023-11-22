НОВОСТИКультура

На певца Шарлота могут завести два административных дела

Накануне его задержали в аэропорту

22 ноября 2023, 13:46, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

На певца Шарлота, прилетевшего в Россию, могут составить два административных протокола. Об этом сообщает Baza.

Предположительно, речь идет о статьях 9.16 КОАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина" и 20.3.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ".

Накануне Шарлота задержали в аэропорту Пулково. Исполнитель вернулся в Россию, несмотря на то, что сжег свой паспорт и записал это на видео.

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, задерживали музыканта сотрудники "Центра "Э".

музыка Знаменитости

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

13:49:59 22-11-2023

Уважаемые читатели новостей, скажите пожалуйста, это кто такой и чем он так знаменит, что заслуживает вашего (нашего) внимания???

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:15 22-11-2023

Гость (13:49:59 22-11-2023) Уважаемые читатели новостей, скажите пожалуйста, это кто так... ну есть шарлотка,а это вот ейный муш

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:01 22-11-2023

Да кто такой - не слышала ни разу!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:00 22-11-2023

Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ --- оказывается это не уголовно наказуемое деяние, это административное, как, например, за нарушение ПДД. Какая полезная новость

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:28 22-11-2023

Если это административное правонарушение на каком основании его задерживали? Наверное извинились и отпустили

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров