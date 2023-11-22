На певца Шарлота могут завести два административных дела
Накануне его задержали в аэропорту
22 ноября 2023, 13:46, ИА Амител
Кадр из видео
На певца Шарлота, прилетевшего в Россию, могут составить два административных протокола. Об этом сообщает Baza.
Предположительно, речь идет о статьях 9.16 КОАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина" и 20.3.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ".
Накануне Шарлота задержали в аэропорту Пулково. Исполнитель вернулся в Россию, несмотря на то, что сжег свой паспорт и записал это на видео.
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, задерживали музыканта сотрудники "Центра "Э".
13:49:59 22-11-2023
Уважаемые читатели новостей, скажите пожалуйста, это кто такой и чем он так знаменит, что заслуживает вашего (нашего) внимания???
14:40:15 22-11-2023
Гость (13:49:59 22-11-2023) Уважаемые читатели новостей, скажите пожалуйста, это кто так... ну есть шарлотка,а это вот ейный муш
13:50:01 22-11-2023
Да кто такой - не слышала ни разу!
14:54:00 22-11-2023
Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ --- оказывается это не уголовно наказуемое деяние, это административное, как, например, за нарушение ПДД. Какая полезная новость
14:55:28 22-11-2023
Если это административное правонарушение на каком основании его задерживали? Наверное извинились и отпустили