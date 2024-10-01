На Пхукет предлагают не пускать туристов без 900 тысяч рублей на банковском счету

С инициативой выступил губернатор острова

01 октября 2024, 13:31, ИА Амител

Пейзаж в Таиланде / Фото: unsplash.com

Губернатор Пхукета Софон Суваннарат предложил правительству Таиланда не пускать в регион туристов без 300 тысяч бат (861,7 тысячи рублей) на банковских счетах, пишет "Интерфакс".

По мнению политика, это повысит качество приезжающих и станет гарантией того, что они будут дольше оставаться в Таиланде и больше тратить.

Также губернатор предложил перераспределить турпоток по стране, чтобы продвигать непопулярные провинции – Краби, Ранонг и Пхангнга. Это позволит раскрыть их туристический потенциал и снизит нагрузку на Пхукет.