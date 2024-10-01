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На Пхукет предлагают не пускать туристов без 900 тысяч рублей на банковском счету

С инициативой выступил губернатор острова

01 октября 2024, 13:31, ИА Амител

Пейзаж в Таиланде / Фото: unsplash.com
Пейзаж в Таиланде / Фото: unsplash.com

Губернатор Пхукета Софон Суваннарат предложил правительству Таиланда не пускать в регион туристов без 300 тысяч бат (861,7 тысячи рублей) на банковских счетах, пишет "Интерфакс".

По мнению политика, это повысит качество приезжающих и станет гарантией того, что они будут дольше оставаться в Таиланде и больше тратить.

Также губернатор предложил перераспределить турпоток по стране, чтобы продвигать непопулярные провинции – Краби, Ранонг и Пхангнга. Это позволит раскрыть их туристический потенциал и снизит нагрузку на Пхукет.

Туризм Отдых в Таиланде

Комментарии 20

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Бдыщ

13:56:57 01-10-2024

Нам и в Белокурихе неплохо!!!

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Внимательный из Б

13:58:00 01-10-2024

Бред, тогда в Египет

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Гость

14:00:23 01-10-2024

Грамотно

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Гость

14:29:40 01-10-2024

Гость (14:00:23 01-10-2024) Грамотно... Чтобы россияне не ездили. Ибо у кого денег много, на Пхукет не поедут))). С другой стороны, какое их собачье дело, сколько денег на счетах туристов? Если приезжают с оплаченным туром, с обратным билетом? И вообще, разве не существует банковская тайна вклада?

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Гость

14:18:18 01-10-2024

Для начала бы установили душ и кабинки для переодевания.

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Лея

14:51:23 01-10-2024

очень правильно, там уже непротолкнуться и сервис падает. Бываем там с мужем каждые 3-4 мес, у нас там квартира. Туристы которые ищут все по 3 звезды очень надоели.

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Гость

15:24:11 01-10-2024

Лея (14:51:23 01-10-2024) очень правильно, там уже непротолкнуться и сервис падает. Бы...
продавайте свою квартиру пока не поздно... скоро там будет весело )))

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Гость

16:24:49 01-10-2024

Лея (14:51:23 01-10-2024) очень правильно, там уже непротолкнуться и сервис падает. Бы... Которые ищут по 3 звезды явно по 900 т на счету не имеют. Да и вы думаю тоже. Так что будете курить бамбук вместе

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Гость

15:45:57 01-10-2024

Таким способом поток туристов из России они убавят до нуля. То безвиз продляют, зовут, приезжайте, то так гайки хотят закрутить, как то непоследовательно

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Гость

15:53:24 01-10-2024

Зачем мне тогда Пхукет вообще ? Я на Мальдивы, на Сан Айлэнд летал в прошлом году в марте с женой на 12 ночей за 500 т р суммарно. Отдельная вилла прямо на берегу океана, все включено, просто отлично, как в раю побывал . Все люди умеют считать деньги, а Пхукет та еще помойка, туда если ехать, то только в Као-Лак и то это уже не Пхукет, добираться только через него.

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Гость

16:24:32 01-10-2024

Гость (15:53:24 01-10-2024) Зачем мне тогда Пхукет вообще ? Я на Мальдивы, на Сан Айлэнд... Вам же не говорят, что на границе эти 900 тысяч заберут, просто, чтоб они у вас были на счете, а там хотите 100 бат тратьте, хоть 100 тысяч))

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Гость

16:42:06 01-10-2024

Гость (16:24:32 01-10-2024) Вам же не говорят, что на границе эти 900 тысяч заберут, про... Угу, и много таких найдется, из желающих съездить на Пхукет ? :-) Это не то место, куда ездят обеспеченные более-менее люди.

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Гость

16:49:45 01-10-2024

Гость (16:42:06 01-10-2024) Угу, и много таких найдется, из желающих съездить на Пхукет ... Судя по комментам выше, люди там и недвижимость приобретают

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Гость

17:05:18 01-10-2024

Гость (16:49:45 01-10-2024) Судя по комментам выше, люди там и недвижимость приобретают... Ну, как недвижимость? Шалашик из веточек и палок)))

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Гость

17:06:08 01-10-2024

Гость (16:49:45 01-10-2024) Судя по комментам выше, люди там и недвижимость приобретают... Да, есть и такие, но их очень мало. Знаю таких что в Турции квартиру купили, вложив туда почти все что имели, и по 900 т на нос у них на счету точно нет. Здесь думаю часто та же история. Так что если введут правила, то квартира то формально будет его, но попасть в нее он не сможет, не пустят, пока денег не накопит :-)

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dok_CФ

17:04:46 01-10-2024

Манипулирование грузопотоком или просто рэкет.. Но, полная свобода - хочешь приезжай, аль нет ..

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Гость

17:13:14 01-10-2024

Китайцев бы лучше не пускали, в азию не поеду больше, во Вьетнаме эти китайцы достали, шумные до не возможности и как свиньи, все со столов летит, вежливость это не про них, идут на пролом, причем не понимаю они мелкие все, как они сквозь меня весом 100 кг хотят пройти не ясно.

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Гость

19:10:09 01-10-2024

Гость (17:13:14 01-10-2024) Китайцев бы лучше не пускали, в азию не поеду больше, во Вье... они кунг-фу знают, а не шашлык трескают

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Конечноинтересно

17:38:25 04-10-2024

Гость (17:13:14 01-10-2024) Китайцев бы лучше не пускали, в азию не поеду больше, во Вье... Вообще вся проблема изначально не в туристах. А в том что они (тайцы) запустили на с свои курорты беженцев из Камбоджи и Мьянмы (социалки для них по факту нет) - типа выживайте как хотите. Те и наводят "шорох на районе". А от китайцев вообще дохода (в казну Тая) нет никакого. Они всю организацию своего отдыха и основные покупки делают у китайских фирм. Реально на все "курортные предложения" финансово реагируют только россияне, европейцы, австралийцы, американцы, может ещё индусы. Вообщем, странные у тайцев выводы об организации собственного туризма.

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Анна

19:39:38 01-10-2024

Логика - 0. А за семью 3,6 млн. предоставить? Если я еду в люксовый отель, со своим пляжем, то я спокойно и так оплачиваю отель, питание и проживание. Если в 3*-4*, то, извините, состояние их общественных пляжей не манит, правильно писали отсутствие удобств и собаки, а ночью ещё и крыски. Тогда надо поднимать сервис, не только в отелях, но и за пределами. Никаких запахов рыбы, собак и т.д., чтоб это был лакшери курорт. Иначе, что должно меня как состоятельного туриста привлечь? А то, что Тай в принципе существует на деньги туристов не в счёт. И всё, что я плачу в кафе, рынках, отелях, экскурсии, всё уходит в казну Тая. Ну покажу я им 900 тыс., переведу все деньги на счёт, но я их с собой брать не буду. При наличии отеля, питания и 1 линии, за что мне там платить. Думаю в Тае ЗП не 300 тысяч за 2 недели.

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