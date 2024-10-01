На Пхукет предлагают не пускать туристов без 900 тысяч рублей на банковском счету
С инициативой выступил губернатор острова
01 октября 2024, 13:31, ИА Амител
Пейзаж в Таиланде / Фото: unsplash.com
Губернатор Пхукета Софон Суваннарат предложил правительству Таиланда не пускать в регион туристов без 300 тысяч бат (861,7 тысячи рублей) на банковских счетах, пишет "Интерфакс".
По мнению политика, это повысит качество приезжающих и станет гарантией того, что они будут дольше оставаться в Таиланде и больше тратить.
Также губернатор предложил перераспределить турпоток по стране, чтобы продвигать непопулярные провинции – Краби, Ранонг и Пхангнга. Это позволит раскрыть их туристический потенциал и снизит нагрузку на Пхукет.
13:56:57 01-10-2024
Нам и в Белокурихе неплохо!!!
13:58:00 01-10-2024
Бред, тогда в Египет
14:00:23 01-10-2024
Грамотно
14:29:40 01-10-2024
Гость (14:00:23 01-10-2024) Грамотно... Чтобы россияне не ездили. Ибо у кого денег много, на Пхукет не поедут))). С другой стороны, какое их собачье дело, сколько денег на счетах туристов? Если приезжают с оплаченным туром, с обратным билетом? И вообще, разве не существует банковская тайна вклада?
14:18:18 01-10-2024
Для начала бы установили душ и кабинки для переодевания.
14:51:23 01-10-2024
очень правильно, там уже непротолкнуться и сервис падает. Бываем там с мужем каждые 3-4 мес, у нас там квартира. Туристы которые ищут все по 3 звезды очень надоели.
15:24:11 01-10-2024
Лея (14:51:23 01-10-2024) очень правильно, там уже непротолкнуться и сервис падает. Бы...
продавайте свою квартиру пока не поздно... скоро там будет весело )))
16:24:49 01-10-2024
Лея (14:51:23 01-10-2024) очень правильно, там уже непротолкнуться и сервис падает. Бы... Которые ищут по 3 звезды явно по 900 т на счету не имеют. Да и вы думаю тоже. Так что будете курить бамбук вместе
15:45:57 01-10-2024
Таким способом поток туристов из России они убавят до нуля. То безвиз продляют, зовут, приезжайте, то так гайки хотят закрутить, как то непоследовательно
15:53:24 01-10-2024
Зачем мне тогда Пхукет вообще ? Я на Мальдивы, на Сан Айлэнд летал в прошлом году в марте с женой на 12 ночей за 500 т р суммарно. Отдельная вилла прямо на берегу океана, все включено, просто отлично, как в раю побывал . Все люди умеют считать деньги, а Пхукет та еще помойка, туда если ехать, то только в Као-Лак и то это уже не Пхукет, добираться только через него.
16:24:32 01-10-2024
Гость (15:53:24 01-10-2024) Зачем мне тогда Пхукет вообще ? Я на Мальдивы, на Сан Айлэнд... Вам же не говорят, что на границе эти 900 тысяч заберут, просто, чтоб они у вас были на счете, а там хотите 100 бат тратьте, хоть 100 тысяч))
16:42:06 01-10-2024
Гость (16:24:32 01-10-2024) Вам же не говорят, что на границе эти 900 тысяч заберут, про... Угу, и много таких найдется, из желающих съездить на Пхукет ? :-) Это не то место, куда ездят обеспеченные более-менее люди.
16:49:45 01-10-2024
Гость (16:42:06 01-10-2024) Угу, и много таких найдется, из желающих съездить на Пхукет ... Судя по комментам выше, люди там и недвижимость приобретают
17:05:18 01-10-2024
Гость (16:49:45 01-10-2024) Судя по комментам выше, люди там и недвижимость приобретают... Ну, как недвижимость? Шалашик из веточек и палок)))
17:06:08 01-10-2024
Гость (16:49:45 01-10-2024) Судя по комментам выше, люди там и недвижимость приобретают... Да, есть и такие, но их очень мало. Знаю таких что в Турции квартиру купили, вложив туда почти все что имели, и по 900 т на нос у них на счету точно нет. Здесь думаю часто та же история. Так что если введут правила, то квартира то формально будет его, но попасть в нее он не сможет, не пустят, пока денег не накопит :-)
17:04:46 01-10-2024
Манипулирование грузопотоком или просто рэкет.. Но, полная свобода - хочешь приезжай, аль нет ..
17:13:14 01-10-2024
Китайцев бы лучше не пускали, в азию не поеду больше, во Вьетнаме эти китайцы достали, шумные до не возможности и как свиньи, все со столов летит, вежливость это не про них, идут на пролом, причем не понимаю они мелкие все, как они сквозь меня весом 100 кг хотят пройти не ясно.
19:10:09 01-10-2024
Гость (17:13:14 01-10-2024) Китайцев бы лучше не пускали, в азию не поеду больше, во Вье... они кунг-фу знают, а не шашлык трескают
17:38:25 04-10-2024
Гость (17:13:14 01-10-2024) Китайцев бы лучше не пускали, в азию не поеду больше, во Вье... Вообще вся проблема изначально не в туристах. А в том что они (тайцы) запустили на с свои курорты беженцев из Камбоджи и Мьянмы (социалки для них по факту нет) - типа выживайте как хотите. Те и наводят "шорох на районе". А от китайцев вообще дохода (в казну Тая) нет никакого. Они всю организацию своего отдыха и основные покупки делают у китайских фирм. Реально на все "курортные предложения" финансово реагируют только россияне, европейцы, австралийцы, американцы, может ещё индусы. Вообщем, странные у тайцев выводы об организации собственного туризма.
19:39:38 01-10-2024
Логика - 0. А за семью 3,6 млн. предоставить? Если я еду в люксовый отель, со своим пляжем, то я спокойно и так оплачиваю отель, питание и проживание. Если в 3*-4*, то, извините, состояние их общественных пляжей не манит, правильно писали отсутствие удобств и собаки, а ночью ещё и крыски. Тогда надо поднимать сервис, не только в отелях, но и за пределами. Никаких запахов рыбы, собак и т.д., чтоб это был лакшери курорт. Иначе, что должно меня как состоятельного туриста привлечь? А то, что Тай в принципе существует на деньги туристов не в счёт. И всё, что я плачу в кафе, рынках, отелях, экскурсии, всё уходит в казну Тая. Ну покажу я им 900 тыс., переведу все деньги на счёт, но я их с собой брать не буду. При наличии отеля, питания и 1 линии, за что мне там платить. Думаю в Тае ЗП не 300 тысяч за 2 недели.