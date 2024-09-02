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Жители Барнаула смогут прямыми рейсами летать в Таиланд

Полеты будут осуществляться один раз в 12 дней с 6 ноября

02 сентября 2024, 15:04, ИА Амител

Самолет / Источник фото: unsplash.com
Самолет / Источник фото: unsplash.com

С 6 ноября жителям Барнаула станут доступны прямые чартерные рейсы в Таиланд на остров Пхукет, сообщили в аэропорту города. 

Полеты будут осуществляться один раз в 12 дней авиакомпанией AZUR air на самолетах Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров.

В ближайшее время рейсы появятся в расписании на сайте воздушной гавани.

Условия бронирования, стоимость путевок, даты вылета и продолжительность туров можно узнать в турагентствах Барнаула и Алтайского края.

Барнаул Отдых в Таиланде

Комментарии 19

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Бдыщ!!!

15:10:16 02-09-2024

Там хорошо!
Но нам туда не надо!

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Га-га-га!

15:51:20 02-09-2024

Бдыщ!!! (15:10:16 02-09-2024) Там хорошо!Но нам туда не надо! ...
Вам же в Гуселётово просто зашибись!

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Гость

16:13:09 02-09-2024

Отличная новость ! Из Барнаула то гораздо удобнее чем до Нска и обратно таскаться

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и 20 лет не прошло

16:21:29 02-09-2024

А почему раньше было нельзя ?

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Гость

17:01:03 02-09-2024

Хочу в Париж. Когда будут прямые рейсы из Барнаула?

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Гость

17:46:48 02-09-2024

Гость (17:01:03 02-09-2024) Хочу в Париж. Когда будут прямые рейсы из Барнаула?... Что ты там забыла?

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Гость

18:18:15 02-09-2024

Гость (17:01:03 02-09-2024) Хочу в Париж. Когда будут прямые рейсы из Барнаула?...
Чего забыл во вражеской стране? ))))

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Гость

18:51:05 02-09-2024

Гость (17:01:03 02-09-2024) Хочу в Париж. Когда будут прямые рейсы из Барнаула?... лет через 15. а сейчас можете через Латвию в Италию рвануть. Или из Сочи на лайнере в Турцию с заходом в 4 порта и экскурсиями

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Ольга

18:25:19 02-09-2024

Дуров слетал в Париж! Думаю, больше не хочет! 😀

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Гость

18:54:50 02-09-2024

Самый сезон в Таиланде! И не дороже ,чем в Крыму.

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Гость

07:17:20 03-09-2024

Прилетевшие сегодня из Тайланда будут очень рады родной погоде. Как раз в Новосибирске закупятся теплыми вещами.

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Гость

07:41:46 03-09-2024

Гость (18:54:50 02-09-2024) Самый сезон в Таиланде! И не дороже ,чем в Крыму.... Сейчас в Тайланде сезон дождей.

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Гость

08:02:37 03-09-2024

Гость (07:41:46 03-09-2024) Сейчас в Тайланде сезон дождей.... А барнаульские дожди вам больше нравятся?

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Гриша

07:57:43 03-09-2024

Гость (17:01:03 02-09-2024) Хочу в Париж. Когда будут прямые рейсы из Барнаула?... Клоповник не привезите назад

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Денис

08:33:42 03-09-2024

Я так понимаю это чартер, да и самолёты эти 30+ лет, они и раньше в Азур эир их обслуживали так себе, постоянно проблемы с ними, а сейчас .....! Лучше с Толмачёво на с7 регулярном.

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Гость

12:55:21 03-09-2024

Денис (08:33:42 03-09-2024) Я так понимаю это чартер, да и самолёты эти 30+ лет, они и р... куда ты Дениска на С7? с посадками в Иркутске? ну такое себе удовольствие. АФЛ и чартеры из толмачей. Из барника только чартеры. Зато и на Пхукет и в Паттайск

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Дмитрий

13:55:08 03-09-2024

Не факт ещё, что будут....

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Карим

17:29:35 03-09-2024

Лететь в тай ради чего?
ледибоев шпилить?
ведь пока под юбку не залезешь не поймешь кто перед тобой мальчик или девочка. Эрика Кишева не в счет.

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Гость

09:34:04 04-09-2024

Гость (17:01:03 02-09-2024) Хочу в Париж. Когда будут прямые рейсы из Барнаула?... Ну туда скорее всего только в составе ДШБ теперь. На ИЛ-76. В компании здоровенных весёлых ребят в голубых беретах. Насчёт попробовать круассан не уверен, но повеселитесь на славу. Ну и во Славу 🤣

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