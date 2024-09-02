Жители Барнаула смогут прямыми рейсами летать в Таиланд

Полеты будут осуществляться один раз в 12 дней с 6 ноября

02 сентября 2024, 15:04, ИА Амител

Самолет / Источник фото: unsplash.com

С 6 ноября жителям Барнаула станут доступны прямые чартерные рейсы в Таиланд на остров Пхукет, сообщили в аэропорту города.

Полеты будут осуществляться один раз в 12 дней авиакомпанией AZUR air на самолетах Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров.

В ближайшее время рейсы появятся в расписании на сайте воздушной гавани.

Условия бронирования, стоимость путевок, даты вылета и продолжительность туров можно узнать в турагентствах Барнаула и Алтайского края.