Жители Барнаула смогут прямыми рейсами летать в Таиланд
Полеты будут осуществляться один раз в 12 дней с 6 ноября
02 сентября 2024, 15:04, ИА Амител
Самолет / Источник фото: unsplash.com
С 6 ноября жителям Барнаула станут доступны прямые чартерные рейсы в Таиланд на остров Пхукет, сообщили в аэропорту города.
Полеты будут осуществляться один раз в 12 дней авиакомпанией AZUR air на самолетах Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров.
В ближайшее время рейсы появятся в расписании на сайте воздушной гавани.
Условия бронирования, стоимость путевок, даты вылета и продолжительность туров можно узнать в турагентствах Барнаула и Алтайского края.
15:10:16 02-09-2024
Там хорошо!
Но нам туда не надо!
15:51:20 02-09-2024
Бдыщ!!! (15:10:16 02-09-2024) Там хорошо!Но нам туда не надо! ...
Вам же в Гуселётово просто зашибись!
16:13:09 02-09-2024
Отличная новость ! Из Барнаула то гораздо удобнее чем до Нска и обратно таскаться
16:21:29 02-09-2024
А почему раньше было нельзя ?
17:01:03 02-09-2024
Хочу в Париж. Когда будут прямые рейсы из Барнаула?
17:46:48 02-09-2024
Гость (17:01:03 02-09-2024) Хочу в Париж. Когда будут прямые рейсы из Барнаула?... Что ты там забыла?
18:18:15 02-09-2024
Гость (17:01:03 02-09-2024) Хочу в Париж. Когда будут прямые рейсы из Барнаула?...
Чего забыл во вражеской стране? ))))
18:51:05 02-09-2024
Гость (17:01:03 02-09-2024) Хочу в Париж. Когда будут прямые рейсы из Барнаула?... лет через 15. а сейчас можете через Латвию в Италию рвануть. Или из Сочи на лайнере в Турцию с заходом в 4 порта и экскурсиями
18:25:19 02-09-2024
Дуров слетал в Париж! Думаю, больше не хочет! 😀
18:54:50 02-09-2024
Самый сезон в Таиланде! И не дороже ,чем в Крыму.
07:17:20 03-09-2024
Прилетевшие сегодня из Тайланда будут очень рады родной погоде. Как раз в Новосибирске закупятся теплыми вещами.
07:41:46 03-09-2024
Гость (18:54:50 02-09-2024) Самый сезон в Таиланде! И не дороже ,чем в Крыму.... Сейчас в Тайланде сезон дождей.
08:02:37 03-09-2024
Гость (07:41:46 03-09-2024) Сейчас в Тайланде сезон дождей.... А барнаульские дожди вам больше нравятся?
07:57:43 03-09-2024
Гость (17:01:03 02-09-2024) Хочу в Париж. Когда будут прямые рейсы из Барнаула?... Клоповник не привезите назад
08:33:42 03-09-2024
Я так понимаю это чартер, да и самолёты эти 30+ лет, они и раньше в Азур эир их обслуживали так себе, постоянно проблемы с ними, а сейчас .....! Лучше с Толмачёво на с7 регулярном.
12:55:21 03-09-2024
Денис (08:33:42 03-09-2024) Я так понимаю это чартер, да и самолёты эти 30+ лет, они и р... куда ты Дениска на С7? с посадками в Иркутске? ну такое себе удовольствие. АФЛ и чартеры из толмачей. Из барника только чартеры. Зато и на Пхукет и в Паттайск
13:55:08 03-09-2024
Не факт ещё, что будут....
17:29:35 03-09-2024
Лететь в тай ради чего?
ледибоев шпилить?
ведь пока под юбку не залезешь не поймешь кто перед тобой мальчик или девочка. Эрика Кишева не в счет.
09:34:04 04-09-2024
Гость (17:01:03 02-09-2024) Хочу в Париж. Когда будут прямые рейсы из Барнаула?... Ну туда скорее всего только в составе ДШБ теперь. На ИЛ-76. В компании здоровенных весёлых ребят в голубых беретах. Насчёт попробовать круассан не уверен, но повеселитесь на славу. Ну и во Славу 🤣