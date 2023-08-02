Барнаульцы пожаловались на канализационные стоки, текущие по центру города
Мощный поток бьет из-под земли прямо на проезжую часть
02 августа 2023, 07:58, ИА Амител
Кадр из видео
Зловонный ручей заметили пользователи в самом центре Барнаула и рассказали об этом в социальных сетях. Пост о находке опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, огромный поток канализационных стоков выбивается наружу на проспекте Красноармейском, рядом с гостиницей "Турист".
Канализационная жидкость выбивается из-под бордюра и вытекает как на проезжую часть, так и на тротуар.
Как сообщили amic.ru, аварию устранили этой же ночью, примерно в течение часа. После этого промыли улицу.
17:27:26 02-08-2023
Там Томенко никто не увидит.