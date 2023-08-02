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Барнаульцы пожаловались на канализационные стоки, текущие по центру города

Мощный поток бьет из-под земли прямо на проезжую часть

02 августа 2023, 07:58, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Зловонный ручей заметили пользователи в самом центре Барнаула и рассказали об этом в социальных сетях. Пост о находке опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, огромный поток канализационных стоков выбивается наружу на проспекте Красноармейском, рядом с гостиницей "Турист".

Канализационная жидкость выбивается из-под бордюра и вытекает как на проезжую часть, так и на тротуар. 

Как сообщили amic.ru, аварию устранили этой же ночью, примерно в течение часа. После этого промыли улицу.

Барнаул жалобы и просьбы коммунальная авария

Комментарии 1

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Гость

17:27:26 02-08-2023

Там Томенко никто не увидит.

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