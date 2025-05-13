На площадке АлтГУ прошел кейс-чемпионат по финтеху

Образовательное мероприятия провели Альфа-Банк и Высшая школа экономики

13 мая 2025, 16:56, ИА Амител erid: 2W5zFJes4Sk

Дни финтеха в АлтГУ / Фото представлено Альфа-Банком

На площадке Алтайского государственного университета (АлтГУ) 2-3 мая прошли Дни финтеха – масштабное образовательное мероприятие, организованное Альфа-Банком совместно с Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" (ВШЭ).

Основная цель – развитие компетенций студентов в сфере финансовых технологий, а также популяризация нового формата подготовки креативных специалистов для отрасли.

Торжественное открытие прошло с участием ректора АлтГУ Сергея Бочарова. Он подчеркнул, что современное образование перестало быть привязанным к географии.

"В век цифровых технологий уже неважно, где вы получаете образование: в Барнауле или в Москве. Вы можете получить его в любой точке мира. Самое главное – у каких экспертов вы обучаетесь, они должны быть лучшими. Наше совместное мероприятие как раз объединило лучших специалистов по финтеху из АлтГУ, ВШЭ и Альфа-Банка", – сказал ректор.

Абитуриентам совместной образовательной программы "Финансовые технологии" рассказали о современных трендах отрасли и возможностях карьерного роста. Участники прошли через практические воркшопы, мастер-классы и получили инсайты напрямую от экспертов рынка.

Дни финтеха в АлтГУ / Фото представлено Альфа-Банком

Центральным событием стал кейс-чемпионат по финтеху, который собрал 17 команд и более 120 студентов вузов региона (АлтГУ, АлтГТУ и др.). Участие в чемпионате дало шанс применить на практике знания при разработке инновационных решений на тему "Открытые API": студенты создавали новый финансовый сервис или минимизировали потенциальные риски, связанные с внедрением этой инициативы.

На протяжении двух дней с участниками работала команда профессионалов: начальник управления развития API Альфа-Банка Андрей Хохлов и руководитель цифрового продукта Alfa ID Альфа-Банка Сергей Селезнев, CEO Future of Medtec Максим Кирилюк, преподаватели ВШЭ Мария Горденко и Иван Копылов, профессор кафедры финансов и кредита МИЭМИС АлтГУ Ольга Титова и доцент этой кафедры Наталья Деркач.

По итогам конкурса жюри отметило высокий уровень подготовки конкурсантов и их владение современными цифровыми инструментами. Первое место заняла команда, предложившая "Геймифицированный трекер финансов, кредитов и вкладов". Второе место – проект по умной автоматизации отчетности и аналитики, третье – у разработчиков сервиса по персонализированному выходу из долговых обязательств.

"Дни финтеха в АлтГУ – это отличный пример успешного сотрудничества Альфа-Банка с ведущими вузами страны. Мероприятие акцентировало важность сотрудничества между образовательными учреждениями и бизнесом в подготовке специалистов для финансовой сферы. Студенты расширили знания в области финансовых технологий и кибербезопасности, победители и призеры кейс-чемпионата получат дополнительные 70 баллов, а участники – 50 баллов для поступления в сетевую магистратуру "Финансовые технологии" по направлению подготовки "Прикладная информатика" на базе АлтГУ", – резюмировала региональный управляющий Альфа-Банком в Алтайском крае Ирина Бубенко.

Обучение в магистратуре "Финансовые технологии" по направлению "Прикладная информатика" длится два года. Выпускники получают дипломы двух вузов: АлтГУ и ВШЭ. Зарегистрироваться на программу можно на сайте Альфа-Банка.

АО "Альфа-Банк", ИНН 7728168971, Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.

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