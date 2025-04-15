На пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута

На пяти участках заметили капли нефтепродуктов и водоросли, загрязненные мазутом

15 апреля 2025, 11:19, ИА Амител

Мазут / Фото: unsplash.com

На пяти участках побережья в Анапе были обнаружены новые выбросы мазута. Об этом сообщает "Курс дела" со ссылкой на оперштаб региона.

Так, на нескольких пляжах заметили небольшие капли нефтепродуктов или водоросли с мусором, частично загрязненные мазутом. Выбросы выявлены на пяти участках береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенская, а также на четырех участках у санатория "Эллада", на пляже возле детского лагеря "Приморский", в районе устья реки Можепсин и на Центральном пляже Анапы.

Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за шторма произошел разлом корпусов двух российских танкеров класса "Волгонефть". При кораблекрушении погиб один человек, также произошел разлив топочного мазута марки М100, который не всплывает на поверхность, а уходит на дно или в толщу воды.