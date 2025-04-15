На пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута
На пяти участках заметили капли нефтепродуктов и водоросли, загрязненные мазутом
15 апреля 2025, 11:19, ИА Амител
На пяти участках побережья в Анапе были обнаружены новые выбросы мазута. Об этом сообщает "Курс дела" со ссылкой на оперштаб региона.
Так, на нескольких пляжах заметили небольшие капли нефтепродуктов или водоросли с мусором, частично загрязненные мазутом. Выбросы выявлены на пяти участках береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенская, а также на четырех участках у санатория "Эллада", на пляже возле детского лагеря "Приморский", в районе устья реки Можепсин и на Центральном пляже Анапы.
Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за шторма произошел разлом корпусов двух российских танкеров класса "Волгонефть". При кораблекрушении погиб один человек, также произошел разлив топочного мазута марки М100, который не всплывает на поверхность, а уходит на дно или в толщу воды.
11:28:38 15-04-2025
Курортничать туда не поедут-местный народишко без баблишка останутсся...
11:45:42 15-04-2025
..... (11:28:38 15-04-2025) Курортничать туда не поедут-местный народишко без баблишка о... Это было бы очень хорошо
12:11:20 15-04-2025
Гость (11:45:42 15-04-2025) Это было бы очень хорошо... А в чем хорошо? Только повод для вашего дремучего злорадства, что у других людей плохо. Плохо у них стало от того, что там бизнес известных жадных нефтяников дал гари. Тех самых нефтяников, которые вас и нас и здесь имеют во всем, так же как и анаповцев, которых вообще еще и мазутом залили.
12:52:09 15-04-2025
Гость (12:11:20 15-04-2025) А в чем хорошо? Только повод для вашего дремучего злорадства... Хорошо, что может быть одумаются, драть конский ценник за нулевой сервис и посредственное море. А то волонтеры со всей страны едут мазут убирать, а местные халявщики только ноют, что плохо убирают мазут. Пусть все владельцы отелей и халуп, таксисты и т.д. и т.п. выходят и наводят порядок в своем населенном пункте
14:05:57 15-04-2025
Гость (12:52:09 15-04-2025) Хорошо, что может быть одумаются, драть конский ценник за ну... А может быть убирать это все и оплачивать должны те, кто нагадил и их хозяева?
11:50:05 15-04-2025
капли? люди не дураки.. весь инет забит роликами... там с каждой волной на берег выкидывает нехилое количество, лет 5 точно нельзя ездить - ну если не враг себе
12:02:28 15-04-2025
А Крым что? Не климат?
12:03:23 15-04-2025
Очень жаль прекрасные песчаные пляжи Анапы....Думаю, еще очень долго не восстановятся.
15:50:36 15-04-2025
Гость (12:03:23 15-04-2025) Очень жаль прекрасные песчаные пляжи Анапы....Думаю, еще оче... Мде, посмотрел в 2020 году эти "прекрасные пляжи", ощущение что на болоте побывал, все берега завалены гниющими водорослями, местами все черно от них, в воде тоже водоросли, купаться невозможно. И при всем этом еще полное отсутствие сервиса, одни торгаши вокруг, конские цены на все и изливающаяся в дожди канализация по улицам. Ни за что не поеду больше в эту помойку, теперь еще и с мазутом.
08:11:38 16-04-2025
Гость (15:50:36 15-04-2025) Мде, посмотрел в 2020 году эти "прекрасные пляжи", ощущение ...
Поезжай в Гуселетово! Это ж предел ваших мечтаний!
10:03:37 16-04-2025
Гость (08:11:38 16-04-2025) Поезжай в Гуселетово! Это ж предел ваших мечтаний! ... Не суди по себе, усек ? В 2020 году вынужденно ездил в помойку-Анапу, т.к. был везде ковид. В феврале этого года уже побывал например в Тае, отель 5* в Као-Лак, да, недешево, но тут я хотя бы вижу за что плачу в отличие от Анапы и твоего Гуселетова. Хотя для тебя это недосягаемо, Гуселетово или вонючая Анапа твой потолок :-))
12:12:29 15-04-2025
между тем, путевки продают. Детский отдых.....
12:32:29 15-04-2025
Если при санаториях есть свои бассейны, то можно ехать.
12:45:21 15-04-2025
Гость (12:32:29 15-04-2025) Если при санаториях есть свои бассейны, то можно ехать.... Ну так бассейны и поближе есть.
13:19:40 15-04-2025
Гость (12:32:29 15-04-2025) Если при санаториях есть свои бассейны, то можно ехать.... Испарения мазута опасны для здоровья человека.
Онкологический риск. Полициклические ароматические углеводороды, которые входят в состав мазута, являются канцерогенами и запускают ряд процессов, приводящих к развитию онкологических заболеваний.
Приступы бронхиальной астмы. При испарении мазута его пары попадают в организм человека и могут провоцировать приступы.
Воздействие на головной мозг. Ядовитые вещества через органы дыхания попадают в кровь и воздействуют на головной мозг человека, что приводит к головокружениям, слабости и головным болям.
При вдыхании паров мазута возникает ингаляционное отравление, среди симптомов которого — головные боли, тошнота, высыпания на коже, слабость.