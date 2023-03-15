НОВОСТИОбщество

На почте рассказали о самых популярных выплатах жителям Алтайского края

Чаще всего, ожидаемо, деньги здесь получают пенсионеры

15 марта 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

"Почта России" составила список самых часто получаемых жителями Алтайского края выплатах. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

"Самая популярная выплата на почте – пенсия. Её пожилым людям выплачивали регулярно с 3 по 22 число каждого месяца. 97% пенсионеров по всему Алтайскому краю предпочитали получать свои выплаты дома. Больше всего почтальоны доставляли пенсии жителям Бийского, Заринского и Первомайского районов", – сказано в сообщении.

Следующие по популярности – выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет. Больше всего их получали в Барнауле и Рубцовске. На третьем месте оказались выплаты по больничному листу – их получили 16 500 человек.

Комментарии 3

  • Там нет резного палисада * Я обошёл весь городок * И ты меня не ждёшь, короче * Давайте пенсию уже
    15 марта, Гость   Ответить
  • люди до сих пор на почте пенсию получают? У меня бабушка- старенькая малообразованная женщина - и та уже лет 10 как пенсию на карту получает. Ну а больничный это вообще за гранью. Его ж работающие люди оформляют. А это меньше 65 лет. Они что не в курсе, что карты в ходу уже больше 15 лет?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Дело в том,что много пенсионеров,которым приносят пенсию на дом уже более 10-ти лет.
    16 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров