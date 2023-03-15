На почте рассказали о самых популярных выплатах жителям Алтайского края
Чаще всего, ожидаемо, деньги здесь получают пенсионеры
15 марта 2023, 21:10, ИА Амител
"Почта России" составила список самых часто получаемых жителями Алтайского края выплатах. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
"Самая популярная выплата на почте – пенсия. Её пожилым людям выплачивали регулярно с 3 по 22 число каждого месяца. 97% пенсионеров по всему Алтайскому краю предпочитали получать свои выплаты дома. Больше всего почтальоны доставляли пенсии жителям Бийского, Заринского и Первомайского районов", – сказано в сообщении.
Следующие по популярности – выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет. Больше всего их получали в Барнауле и Рубцовске. На третьем месте оказались выплаты по больничному листу – их получили 16 500 человек.
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