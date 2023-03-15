Правда ли, что возмещение по вкладам разрешат получать через "Госуслуги"

По словам экспертов, возмещение можно будет оформить не выходя из дома

15 марта 2023, 15:01, Анастасия Бичакова

Фото: flickr.com

Россиянам разрешат оформлять возмещение по депозитам через "Госуслуги". Для этого понадобятся доступ к интернету, а также номер счёта или банковской карты.

Что известно о новой инициативе, когда и как можно оформить выплату – в разборе amic.ru.

1 Дистанционное возмещение: когда можно оформить? Оформлять возмещение по вкладам через "Госуслуги" могут разрешить с 2024 года. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

2 Куда подать заявление? Чтобы оформить выплату по депозиту, можно будет подать заявление на "Госуслугах" и сайте АСВ. Так, вкладчик сможет пройти удалённую идентификацию. Возмещение перечислят на счёт заявителя. Кроме того, россияне смогут получить выплату по номеру карты "Мир", подчёркивают в госкорпорации.

3 А сейчас возмещение перечисляют по номеру карты? Нет. Сейчас при наступлении страхового случая нельзя получить выплату по номеру карты. Нужно указать полные реквизиты банковского счёта. Закон об удалённом обращении за возмещением приняла Госдума. Во втором и третьем чтениях.

4 Хочу оформить возмещение через "Госуслуги". В чём преимущество? В АСВ говорят, что плюс возможного оформления выплаты через "Госуслуги" в том, что не надо выходить из дома. "Клиентам не нужно будет заниматься поиском банка-агента", – добавил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивня. Об этом пишет "Прайм".

5 Услуга будет пользоваться спросом? По оценкам экспертов, да. Как сообщают в агентстве, удалённое получение страхового возмещения уже пользуется спросом. Дистанционный канал есть в некоторых банках-агентах. В 2022 году им воспользовались 5,9 тыс. (46%) вкладчиков, обратившихся за возмещением.

6 Получить возмещение в банке по-прежнему можно? Да. Получить возмещение можно по-прежнему, лично обратившись в банк-агент.