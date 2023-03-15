Правда ли, что возмещение по вкладам разрешат получать через "Госуслуги"
По словам экспертов, возмещение можно будет оформить не выходя из дома
15 марта 2023, 15:01, Анастасия Бичакова
Россиянам разрешат оформлять возмещение по депозитам через "Госуслуги". Для этого понадобятся доступ к интернету, а также номер счёта или банковской карты.
Что известно о новой инициативе, когда и как можно оформить выплату – в разборе amic.ru.
Дистанционное возмещение: когда можно оформить?
Оформлять возмещение по вкладам через "Госуслуги" могут разрешить с 2024 года. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Куда подать заявление?
А сейчас возмещение перечисляют по номеру карты?
Хочу оформить возмещение через "Госуслуги". В чём преимущество?
В АСВ говорят, что плюс возможного оформления выплаты через "Госуслуги" в том, что не надо выходить из дома.
"Клиентам не нужно будет заниматься поиском банка-агента", – добавил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивня. Об этом пишет "Прайм".
Услуга будет пользоваться спросом?
По оценкам экспертов, да. Как сообщают в агентстве, удалённое получение страхового возмещения уже пользуется спросом.
Дистанционный канал есть в некоторых банках-агентах. В 2022 году им воспользовались 5,9 тыс. (46%) вкладчиков, обратившихся за возмещением.
Получить возмещение в банке по-прежнему можно?
Какой размер возмещения максимальный?
Максимальные размеры страховых возмещений по вкладам – 1,4 и 10 млн. Сумма зависит от категории депозита.
Кстати, ранее amic.ru писал, что вклады жителей Алтая в девять раз меньше, чем у москвичей. В среднем объём вкладов на каждого жителя региона 112 тыс. рублей.
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