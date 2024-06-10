На поддержку АПК в Алтайском крае направили свыше 3 млрд рублей

Их планируют довести до хозяйств в первой половине года

10 июня 2024, 17:30, ИА Амител

Трактор. АПК / Фото: aleksandarlittlewolf / Freepik

На поддержку АПК в Алтайском крае в 2024 году направили 3,1 млрд рублей. Об этом рассказал на стенде ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Виктор Томенко. Эта сумма – первоначальный лимит, который необходимо довести до всех предприятий до конца июня. Средства позволят аграриям закупить нужную технику для проведения сезонных работ.

Глава региона также отметил, что, несмотря на негативные погодные условия, в прошлом году урожай зерна составил 4,5 млн тонн. Валовой сбор снизился на 20% к уровню 2022 года, но при этом некоторые культуры дали богатый урожай.

Продукция Алтайского края продается как внутри страны, так и за ее пределами. Вопросы экспорта, как и ряд других важных тем, обсудят на Дне сибирского поля. Он пройдет с 10 по 12 июля 2024 года на территории Сибирского агропарка на 37-м километре Павловского тракта. Там также представят сельхозтехнику разной направленности: от посевной до кормозаготовительной.