В Алтайском крае почти завершили посевную кампанию

По словам Сергея Межина, для завершения сева в нормальные сроки у аграриев есть еще 4-5 дней

10 июня 2024, 16:00, ИА Амител

Полевые работы / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае близится к завершению посевная кампания, сообщил 10 июня министр сельского хозяйства региона Сергей Межин на оперативном совещании в правительстве.

По его словам, яровой сев выполнили уже на 91% от плана. Осталось посеять 140 тысяч га пшеницы, порядка 20 тысяч га ячменя, 30 тысяч га овса и 200 тысяч га гречихи.

При этом масличных культур засеяли больше, чем в прошлом году: 818 тысяч га подсолнечника (на 30 тысяч га больше, чем в 2023-м), 220 тысяч га рапса (+55 тысяч га) и 184 тысячи га сои (+29 тысяч га).

"Для завершения сева в нормальные сроки у аграриев есть еще 4-5 дней, уверен, что они выполнят намеченные планы", – подчеркнул министр.

Ситуацию с запасами влаги он охарактеризовал как благоприятную. Из-за дождей техпроцессы приостановили на востоке и предгорной зоне региона, но в степной и лесостепной частях работы идут без задержек.