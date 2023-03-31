На пост алтайского омбудсмена рассматривают кандидатуру экс-главы Следкома

У текущего уполномоченного истекает срок полномочий — больше эту должность он занимать не может

31 марта 2023, 16:33, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Бывший руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Андрей Хвостов может занять пост уполномоченного по правам человека после ухода действующего омбудсмена Бориса Ларина, пишет "Толк" со ссылкой на источники.

"Кандидатуру Ларина рассматривают в качестве возможного претендента на пост уполномоченного по правам человека", – отмечает издание.

Напомним, Хвостов возглавлял алтайский Следком с августа 2018-го до августа 2021 года. За время его руководства ведомство расследовало ряд громких дел, в том числе коррупционных.

В 2021 году он подал рапорт об отставке. Незадолго до этого его раскритиковал глава федерального СК Александр Бастрыкин из-за плохих результатов работы по расследованию уголовных дел в сфере предоставления жилья детям-сиротам – ему объявили выговор.

Срок полномочий Ларина истекает в июне 2023 года. Депутаты АКЗС уже дважды избирали его на должность омбудсмена, так что больше у него нет права занимать этот пост.