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На пост алтайского омбудсмена рассматривают кандидатуру экс-главы Следкома

У текущего уполномоченного истекает срок полномочий — больше эту должность он занимать не может

31 марта 2023, 16:33, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Бывший руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Андрей Хвостов может занять пост уполномоченного по правам человека после ухода действующего омбудсмена Бориса Ларина, пишет "Толк" со ссылкой на источники.

"Кандидатуру Ларина рассматривают в качестве возможного претендента на пост уполномоченного по правам человека", – отмечает издание.

Напомним, Хвостов возглавлял алтайский Следком с августа 2018-го до августа 2021 года. За время его руководства ведомство расследовало ряд громких дел, в том числе коррупционных.

В 2021 году он подал рапорт об отставке. Незадолго до этого его раскритиковал глава федерального СК Александр Бастрыкин из-за плохих результатов работы по расследованию уголовных дел в сфере предоставления жилья детям-сиротам – ему объявили выговор.

Срок полномочий Ларина истекает в июне 2023 года. Депутаты АКЗС уже дважды избирали его на должность омбудсмена, так что больше у него нет права занимать этот пост.

Комментарии 12

  • На сколько это уместно? Дожились...
    31 марта, Гость   Ответить
  • А Катю Овсянникову тогда в детские обмудсвумены ...
    31 марта, Гость   Ответить
  • Хотелось бы правозащитником не бывшего силовика.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Труба! Какой идиот предложил силовика всю свою жизнь обвиняющего граждан в преступлениях часто не обоснованных а ради палки на омбудсмена?????? Должны быть правоведы, адвокаты, не госюристы, представители не нарламентских партий и общественных организаций кроме силовиков и чиновников а также крупного и среднего бизнеса.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Обращалась к нему. Бездействие... Как заставить работать чиновника по совести и по закону?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Подчеркну цитату" В 2021 году он подал рапорт об отставке. Незадолго до этого его раскритиковал глава федерального СК из-за плохих результатов работы по расследованию уголовных дел в сфере предоставления жилья детям-сиротам – ему объявили выговор. «За одного битого двух небитых дают»? Или "сукин сын, но наш"? Хочется надеяться, что первый.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Хочется надеяться, что первый.------------Не надейся, просто пристраивают своего на теплое место.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Поражает другое , генералы в 45 лет уже не служат , то прокурор края тоже хенерал в 45 лет по состоянию здоровья стал пенсионером , теперь ск рф своего пристраивает ?? и вообще кому нужна ЭТА чиновничья должность ?! омбадсмен слово непонятное тупое , по-русски НЕЛЬЗЯ сказать !!
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Ахаха, очень смешно. Прям зазеркалие какое-то. То ли у людей мозг от Короновируса повредился на серьёзных щах такое предлагать. Даже в юридических ВУЗах наверное смеются от такой новости - абсурда. Местной элите надо складывать свои полномочия и идти в художники сюрреализма.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Смотришь на это и понимаешь, что всё таки местная элита должна быть полностью сменяема. Эти уже совсем обнаглели, в наглую такой бред предлагают.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Гость, Зато борятся, за чистоту русского языка!
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Достали эти юные пенсионеры, надорвавшиеся от дел . Если он перетрудился на месте силовика, почему не отдыхает? Почему пенсионера пристраивают на теплое место? Есть здоровье, силы пусть работает, какая на х...н пенсия. А если перетрудился.... на отдых. Дармоеды...
    03 апреля, Гость   Ответить
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