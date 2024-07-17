На пост главы Республики Алтай, вероятно, будут претендовать три кандидата
Пока никто из них не сдал необходимые документы
17 июля 2024, 21:35, ИА Амител
В Республике Алтай только три кандидата смогли преодолеть муниципальный фильтр и зарегистрироваться для участия в выборах главы региона, сообщил "Атмосфере" источник.
Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак ("Единая Россия"), замдиректора ООО "Центр оценки и консалтинга" Александр Кириллов (ЛДПР) и депутат Госсобрания Олег Добрынин ("Родина") предоставили все необходимые подписи муниципальных депутатов.
Документы для регистрации принимаются с 14 по 24 июля. Пока ни один из кандидатов не предоставил полный пакет.
Кроме Турчака, Кириллова и Добрынина, на пост главы региона также претендуют:
– депутат Госсобрания Петр Букач (КПРФ);
– директор ООО Торговый казачий дом "Станичный" Александр Климов ("Казачья партия РФ");
– стрелок ФГУП "Охрана" Росгвардии по Алтайскому краю Владимир Косов ("Зеленая альтернатива");
– депутат Госсобрания, предприниматель Сергей Кухтуеков ("Гражданская инициатива").
Василий Толмачев ("Гражданская сила") ранее снял свою кандидатуру.
Выборы главы региона состоятся с 6 по 8 сентября.
21:39:23 17-07-2024
Очередной договорняк
22:24:12 17-07-2024
А победит турчак. Примерно 73 процента будет (146:2=)
10:07:15 18-07-2024
ком Избир (22:24:12 17-07-2024) А победит турчак. Примерно 73 процента будет (146:2=)... по процентовке - думаю будет чуть меньше.
на шелбан спорим?