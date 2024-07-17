На пост главы Республики Алтай, вероятно, будут претендовать три кандидата

Пока никто из них не сдал необходимые документы

17 июля 2024, 21:35, ИА Амител

Заседание избирательной комиссии Республики Алтай / Фото: altai-rep.izbirkom.ru/

В Республике Алтай только три кандидата смогли преодолеть муниципальный фильтр и зарегистрироваться для участия в выборах главы региона, сообщил "Атмосфере" источник.

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак ("Единая Россия"), замдиректора ООО "Центр оценки и консалтинга" Александр Кириллов (ЛДПР) и депутат Госсобрания Олег Добрынин ("Родина") предоставили все необходимые подписи муниципальных депутатов.

Документы для регистрации принимаются с 14 по 24 июля. Пока ни один из кандидатов не предоставил полный пакет.

Кроме Турчака, Кириллова и Добрынина, на пост главы региона также претендуют:

– депутат Госсобрания Петр Букач (КПРФ);

– директор ООО Торговый казачий дом "Станичный" Александр Климов ("Казачья партия РФ");

– стрелок ФГУП "Охрана" Росгвардии по Алтайскому краю Владимир Косов ("Зеленая альтернатива");

– депутат Госсобрания, предприниматель Сергей Кухтуеков ("Гражданская инициатива").

Василий Толмачев ("Гражданская сила") ранее снял свою кандидатуру.

Выборы главы региона состоятся с 6 по 8 сентября.