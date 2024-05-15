На премьер-министра Словакии Фицо совершили покушение, он ранен
Нападавшего задержали, его мотивы пока неизвестны
15 мая 2024, 20:19, ИА Амител
Флаг Словакии / Фото: unsplash.com
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо попытались убить после выездной встречи с правительством Словакии. Как сообщает Telegram-канал Mash, на политика совершили покушение, когда он выходил к людям.
По информации местных СМИ, Фицо получил ранения – сейчас его везут в больницу. Тяжесть состояния премьера не уточняется.
Стрелявшего задержали. Его личность пока неизвестна, как и мотивы действий.
Напомним, что Фицо считают на Западе пророссийским политиком. Он неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине и заявлял, что Братислава хочет поддерживать с Россией хорошие отношения.
12:35:58 16-05-2024
его мотивы пока неизвестны --- да ладно, это как взрыв Северных потоков, все знают, но неизвестно