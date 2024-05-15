На премьер-министра Словакии Фицо совершили покушение, он ранен

Нападавшего задержали, его мотивы пока неизвестны

15 мая 2024, 20:19, ИА Амител

Флаг Словакии / Фото: unsplash.com

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо попытались убить после выездной встречи с правительством Словакии. Как сообщает Telegram-канал Mash, на политика совершили покушение, когда он выходил к людям.

По информации местных СМИ, Фицо получил ранения – сейчас его везут в больницу. Тяжесть состояния премьера не уточняется.

Стрелявшего задержали. Его личность пока неизвестна, как и мотивы действий.

Напомним, что Фицо считают на Западе пророссийским политиком. Он неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине и заявлял, что Братислава хочет поддерживать с Россией хорошие отношения.