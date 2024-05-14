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Новое правительство России: кто есть кто?

Процесс формирования кабмина на ближайшую шестилетку окончен. Есть там и "новички", и "старички"

14 мая 2024, 21:32, Анастасия Чебакова

Правительство России / Инфографика: Григорий Белозеров
Правительство России / Инфографика: Григорий Белозеров

Правительство России на ближайшую шестилетку – до 2030 года – сформировано. Заседание, на котором голосовали за новых министров и вице-премьеров, прошло в Госдуме 14 мая и длилось шесть часов.

Структура правительства не изменилась: количество министерств по-прежнему 21. Ведомства также сохранили свои названия. Не произошло и кардинальных изменений в составе кабмина – с большинством федеральных чиновников продлили трудовые отношения.

Правда, кое-какие кадровые изменения в высшем исполнительном органе страны все же случились. Министерские портфели получили пятеро ранее не входивших в него чиновников. Это губернаторы Курской, Калининградской и Кемеровской областей, а также Хабаровского края и первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

7 мая Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России, после чего правительство ушло в отставку. Позднее он предложил на пост премьер-министра кандидатуру Михаила Мишустина, а тот – вице-премьеров и министров. Аmic.ru собрал в одну картинку всех, кто будет управлять страной ближайшие шесть лет. Нажмите на инфографику для ее увеличения.

отставки и назначения инфляция

Комментарии 5

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Гость

22:23:45 14-05-2024

Судя по новостям, лет через 10 в следственном комитете нам расскажут подробности

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Гость

07:14:31 15-05-2024

Гость (22:23:45 14-05-2024) Судя по новостям, лет через 10 в следственном комитете нам р... Подробности вам рассказывают регулярно.

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Иван

07:05:51 15-05-2024

Как вы не садитесь...

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Гость

07:15:34 15-05-2024

Иван (07:05:51 15-05-2024) Как вы не садитесь... ... Да, Ваня, тебя бы в правительство, ты бы там всех научил работать. Вот реально: каждый суслик - агроном.

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Гость

12:56:09 15-05-2024

Одно жулье сменило другое.

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