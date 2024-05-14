Новое правительство России: кто есть кто?
Процесс формирования кабмина на ближайшую шестилетку окончен. Есть там и "новички", и "старички"
14 мая 2024, 21:32, Анастасия Чебакова
Правительство России на ближайшую шестилетку – до 2030 года – сформировано. Заседание, на котором голосовали за новых министров и вице-премьеров, прошло в Госдуме 14 мая и длилось шесть часов.
Структура правительства не изменилась: количество министерств по-прежнему 21. Ведомства также сохранили свои названия. Не произошло и кардинальных изменений в составе кабмина – с большинством федеральных чиновников продлили трудовые отношения.
Правда, кое-какие кадровые изменения в высшем исполнительном органе страны все же случились. Министерские портфели получили пятеро ранее не входивших в него чиновников. Это губернаторы Курской, Калининградской и Кемеровской областей, а также Хабаровского края и первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут.
7 мая Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России, после чего правительство ушло в отставку. Позднее он предложил на пост премьер-министра кандидатуру Михаила Мишустина, а тот – вице-премьеров и министров. Аmic.ru собрал в одну картинку всех, кто будет управлять страной ближайшие шесть лет. Нажмите на инфографику для ее увеличения.
22:23:45 14-05-2024
Судя по новостям, лет через 10 в следственном комитете нам расскажут подробности
07:14:31 15-05-2024
Гость (22:23:45 14-05-2024) Судя по новостям, лет через 10 в следственном комитете нам р... Подробности вам рассказывают регулярно.
07:05:51 15-05-2024
Как вы не садитесь...
07:15:34 15-05-2024
Иван (07:05:51 15-05-2024) Как вы не садитесь... ... Да, Ваня, тебя бы в правительство, ты бы там всех научил работать. Вот реально: каждый суслик - агроном.
12:56:09 15-05-2024
Одно жулье сменило другое.