Процесс формирования кабмина на ближайшую шестилетку окончен. Есть там и "новички", и "старички"

14 мая 2024, 21:32, Анастасия Чебакова

Правительство России / Инфографика: Григорий Белозеров

Правительство России на ближайшую шестилетку – до 2030 года – сформировано. Заседание, на котором голосовали за новых министров и вице-премьеров, прошло в Госдуме 14 мая и длилось шесть часов.

Структура правительства не изменилась: количество министерств по-прежнему 21. Ведомства также сохранили свои названия. Не произошло и кардинальных изменений в составе кабмина – с большинством федеральных чиновников продлили трудовые отношения.

Правда, кое-какие кадровые изменения в высшем исполнительном органе страны все же случились. Министерские портфели получили пятеро ранее не входивших в него чиновников. Это губернаторы Курской, Калининградской и Кемеровской областей, а также Хабаровского края и первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

7 мая Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России, после чего правительство ушло в отставку. Позднее он предложил на пост премьер-министра кандидатуру Михаила Мишустина, а тот – вице-премьеров и министров. Аmic.ru собрал в одну картинку всех, кто будет управлять страной ближайшие шесть лет. Нажмите на инфографику для ее увеличения.