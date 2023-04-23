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На прилавках алтайских магазинов появилась оригинальная Coca-Cola

По параллельному импорту её завозят в страну из Азербайджана и других стран

23 апреля 2023, 17:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На прилавках магазинов в Алтайском крае появилась оригинальная Coca-Cola. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Этикетка продукта немного отличается от той, что была ранее. Всё потому, что напиток по параллельному импорту завозят из Азербайджана и ряда других стран. 

За бутылку объёмом 0,5 литра в Бийске, например, просят 80 рублей.

Ранее сообщалось, что российское подразделение нидерландского кофейного концерна JDE Peet’s может оптимизировать пакет брендов, отказаться от Jacobs и продолжить продавать кофе под марками Monarch или Milicano.

Алтайский край

Комментарии 5

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Гость

23:11:05 23-04-2023

Какая радость! Лучше бы наладили параллельный импорт лекарств, а не эту жидкость для использования засоров сантехники.

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Гость

23:29:38 23-04-2023

Все что завозят по паралельному импорту, очень сильно сомневаюсь в оригинальности этой продукции.

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Гость

09:43:09 24-04-2023

Я ее и раньше не покупала, а на кой она мне сейчас??? Если уж сильно захочется, то и "бочкарей" куплю.

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Гость

15:21:25 24-04-2023

Этой бормотухе нужно сделать жесткий бойкот ,мне ее и бесплатно не надо ,гадость и отрава .

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Гость

15:36:21 24-04-2023

Лучше бы Фанту привезли.

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