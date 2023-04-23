На прилавках алтайских магазинов появилась оригинальная Coca-Cola

По параллельному импорту её завозят в страну из Азербайджана и других стран

23 апреля 2023, 17:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На прилавках магазинов в Алтайском крае появилась оригинальная Coca-Cola. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Этикетка продукта немного отличается от той, что была ранее. Всё потому, что напиток по параллельному импорту завозят из Азербайджана и ряда других стран.

За бутылку объёмом 0,5 литра в Бийске, например, просят 80 рублей.

Ранее сообщалось, что российское подразделение нидерландского кофейного концерна JDE Peet’s может оптимизировать пакет брендов, отказаться от Jacobs и продолжить продавать кофе под марками Monarch или Milicano.