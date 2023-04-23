На прилавках алтайских магазинов появилась оригинальная Coca-Cola
По параллельному импорту её завозят в страну из Азербайджана и других стран
23 апреля 2023, 17:49, ИА Амител
Фото: unsplash.com
На прилавках магазинов в Алтайском крае появилась оригинальная Coca-Cola. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Этикетка продукта немного отличается от той, что была ранее. Всё потому, что напиток по параллельному импорту завозят из Азербайджана и ряда других стран.
За бутылку объёмом 0,5 литра в Бийске, например, просят 80 рублей.
Ранее сообщалось, что российское подразделение нидерландского кофейного концерна JDE Peet’s может оптимизировать пакет брендов, отказаться от Jacobs и продолжить продавать кофе под марками Monarch или Milicano.
23:11:05 23-04-2023
Какая радость! Лучше бы наладили параллельный импорт лекарств, а не эту жидкость для использования засоров сантехники.
23:29:38 23-04-2023
Все что завозят по паралельному импорту, очень сильно сомневаюсь в оригинальности этой продукции.
09:43:09 24-04-2023
Я ее и раньше не покупала, а на кой она мне сейчас??? Если уж сильно захочется, то и "бочкарей" куплю.
15:21:25 24-04-2023
Этой бормотухе нужно сделать жесткий бойкот ,мне ее и бесплатно не надо ,гадость и отрава .
15:36:21 24-04-2023
Лучше бы Фанту привезли.