Россияне могут остаться без кофе Jacobs

Кофе будут продавать под другими известными наименованиями

24 марта 2023, 22:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российское подразделение нидерландского кофейного концерна JDE Peet’s может оптимизировать пакет брендов, отказаться от Jacobs и продолжить продавать кофе под марками Monarch или Milicano. Как сообщает "Ъ" со ссылкой на несколько источников, с начала спецоперации JDE Peet’s перестала вкладываться в расширение российского производства, рекламу и продвижение на отечественном рынке глобальных брендов.

Представители двух торговых сетей сказали, что в компании начали обсуждать отказ от бренда, информацию подтвердил третий участник российского рынка. Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano и Carte Noire производили на заводе в Ленобласти мощностью 35 тысяч тонн продукции в год.

Источник издания заявил, что отказ от Jacobs даст местному подразделению больше возможностей. В самой компании сказали, что не уйдут с российского рынка и усилят локализацию.