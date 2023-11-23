На прямую линию с Томенко поступило 3,5 тысячи обращений
Общение губернатора Алтайского края с народом начнется в 17:00
23 ноября 2023, 15:18, ИА Амител
К обеду 23 ноября на прямую линию губернатора Алтайского края Виктора Томенко поступило около 1300 письменных вопросов и более 2200 звонков, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Самые популярные темы: социальное обслуживание и защита, дороги, ЖКХ, образование, благоустройство и здравоохранение.
Пятерка территорий, откуда поступило наибольшее количество вопросов, – это Барнаул, Бийск, Рубцовск, Заринск и Первомайский район.
Напомним, общение губернатора с народом начнется в 17:00 в прямом эфире телеканалов "Россия 24", "ОТР", "Катунь 24" и "Толк". Увидеть мероприятие можно будет во "ВКонтакте", в "Одноклассниках" и на Rutube. Также трансляцию можно будет посмотреть на сайте amic.ru.
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15:34:07 23-11-2023
Какая красивая и ровная цифра. т.е на решение 1 вопроса 30 секунд.
15:41:48 23-11-2023
поступило 3,5 тысячи обращений -------- И толку то?
15:47:58 23-11-2023
А можно попросить Светофор и камеры Видео фиксации на улице Аванесова . где недавно сбили насмерть девочку
17:54:14 23-11-2023
Гость (15:47:58 23-11-2023) А можно попросить Светофор и камеры Видео фиксации на улице... Проси подземный переход сразу
17:03:09 23-11-2023
Друзья помните в старой доброй сказки фрагмент из фильма - "Мальчики ведь это же наши дубинки" - ога!!!!! вы поняли сравнение этого диалога с уважаемым нашим губернатором. Печально однако ,а ведь все вопросы теже и видимо ответы будут теме же....
13:46:10 24-11-2023
Слушала внимательно выступление Томенко,меня интересовал вопрос, почему с коммунальных платежей банк берет комиссию с жильцов,а не с поставщиков услуг,уже давно не секрет,что владельцами сетей являются люди,которые даже не живут в России,покрывают их депутаты думы ,которые скупают квартиры в Дубае,тратя на это миллиарды (в рублевом эквиваленте),покупая по 4-5 квартир,при этом сдирая с нас пенсионеров даже эти копеечные для них суммы.Позорники !Этот вопрос не был от звучен.