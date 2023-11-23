На прямую линию с Томенко поступило 3,5 тысячи обращений

Общение губернатора Алтайского края с народом начнется в 17:00

23 ноября 2023, 15:18, ИА Амител

Кадр из трансляции

К обеду 23 ноября на прямую линию губернатора Алтайского края Виктора Томенко поступило около 1300 письменных вопросов и более 2200 звонков, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Самые популярные темы: социальное обслуживание и защита, дороги, ЖКХ, образование, благоустройство и здравоохранение.

Пятерка территорий, откуда поступило наибольшее количество вопросов, – это Барнаул, Бийск, Рубцовск, Заринск и Первомайский район.

Напомним, общение губернатора с народом начнется в 17:00 в прямом эфире телеканалов "Россия 24", "ОТР", "Катунь 24" и "Толк". Увидеть мероприятие можно будет во "ВКонтакте", в "Одноклассниках" и на Rutube. Также трансляцию можно будет посмотреть на сайте amic.ru.

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