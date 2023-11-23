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Где можно будет посмотреть прямую линию с губернатором Томенко

Она начнется сегодня, 23 ноября, в 17:00

23 ноября 2023, 08:15, ИА Амител

Кадр трансляции
Кадр трансляции

В четверг, 23 ноября, с 17:00 до 19:00 на площадке ГТРК "Алтай" пройдет прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Трансляция общения главы региона с народом будет идти сразу на нескольких платформах.

Так, увидеть мероприятие можно будет во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и на Rutube. Кроме того, трансляция будет идти на ресурсах ГТРК "Алтай" и "Катунь24".

Также прямую трансляцию общения губернатора с народом вы можете посмотреть на сайте amic.ru.

Отметим, что жители Алтайского края прислали на прямую линию более 500 вопросов. Большинство из них поступило из Барнаула. Кроме того, впервые за три года прямой эфир с Томенко проведет один журналист.

Виктор Томенко Политика Прямая линия
Читайте также в сюжете: Прямая линия с Виктором Томенко - 2023

Комментарии 6

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Гость

08:18:51 23-11-2023

Быстрее бы уже 17-00 !!! А 19-00 ни когда не начиналась.

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Гость

09:12:31 23-11-2023

В 5 начало все с работы едут по пробкам как раз до 7 и доедут. Даже тут все для людей.

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Гость

12:01:12 23-11-2023

Можно посмотреть, а можно не посмотреть

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Гость

12:51:34 23-11-2023

Где можно будет посмотреть прямую линию с губернатором Томенко -------- В "пробке" на Строителей)))

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Гость

14:54:14 23-11-2023

А надо ли?

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Гость

16:32:55 23-11-2023

Смотреть? А будет толк или бестолку, вот ведь вопрос?

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