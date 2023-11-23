Где можно будет посмотреть прямую линию с губернатором Томенко

Она начнется сегодня, 23 ноября, в 17:00

23 ноября 2023, 08:15, ИА Амител

Кадр трансляции

В четверг, 23 ноября, с 17:00 до 19:00 на площадке ГТРК "Алтай" пройдет прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Трансляция общения главы региона с народом будет идти сразу на нескольких платформах.

Так, увидеть мероприятие можно будет во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и на Rutube. Кроме того, трансляция будет идти на ресурсах ГТРК "Алтай" и "Катунь24".

Также прямую трансляцию общения губернатора с народом вы можете посмотреть на сайте amic.ru.

Отметим, что жители Алтайского края прислали на прямую линию более 500 вопросов. Большинство из них поступило из Барнаула. Кроме того, впервые за три года прямой эфир с Томенко проведет один журналист.