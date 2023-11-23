Где можно будет посмотреть прямую линию с губернатором Томенко
Она начнется сегодня, 23 ноября, в 17:00
23 ноября 2023, 08:15, ИА Амител
В четверг, 23 ноября, с 17:00 до 19:00 на площадке ГТРК "Алтай" пройдет прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Трансляция общения главы региона с народом будет идти сразу на нескольких платформах.
Так, увидеть мероприятие можно будет во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и на Rutube. Кроме того, трансляция будет идти на ресурсах ГТРК "Алтай" и "Катунь24".
Также прямую трансляцию общения губернатора с народом вы можете посмотреть на сайте amic.ru.
Отметим, что жители Алтайского края прислали на прямую линию более 500 вопросов. Большинство из них поступило из Барнаула. Кроме того, впервые за три года прямой эфир с Томенко проведет один журналист.
08:18:51 23-11-2023
Быстрее бы уже 17-00 !!! А 19-00 ни когда не начиналась.
09:12:31 23-11-2023
В 5 начало все с работы едут по пробкам как раз до 7 и доедут. Даже тут все для людей.
12:01:12 23-11-2023
Можно посмотреть, а можно не посмотреть
12:51:34 23-11-2023
Где можно будет посмотреть прямую линию с губернатором Томенко -------- В "пробке" на Строителей)))
14:54:14 23-11-2023
А надо ли?
16:32:55 23-11-2023
Смотреть? А будет толк или бестолку, вот ведь вопрос?