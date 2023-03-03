На пустыре недалеко от спортклуба "Темп" построят корпус административного здания

Строение будет связано с существующим зданием стеклянным переходом

03 марта 2023, 08:30, ИА Амител























Проект здания в проезде 1-м Балтийском, 7 / Фото: "Мастерская Золотова"

Административное здание, расположенное недалеко от спортивного клуба "Темп", планируют увеличить в два раза: к объекту пристроят трёхэтажный корпус на 5 тыс. "квадратов". Сейчас на месте будущей стройки находится пустырь. Проект обновлённого здания презентовали на градсовете 2 марта.

В едином стиле

Существующее административное здание (находится по адресу: проезд 1-й Балтийский, 7) площадью 3859 квадратных метров разноуровневое: часть объекта двухэтажная, часть – трёхэтажная.

Согласно проекту, который выполнен "Мастерской Золотова", к этому зданию пристраивают ещё один корпус. Он больше и выше: площадь трёхэтажного объекта составляет 5046 "квадратов". Два строения объединены небольшим переходом на уровне второго этажа.

В новом здании предусмотрено шесть входов, три из которых сквозные, а три – со двора. Внутри корпуса запланирована коридорная система. Проектируемый объект выполнен в серых, коричневых и бежевых оттенках – таких же, как и соседний корпус.

Существующее здание в проезде 1-м Балтийском, 7 / Фото: "Мастерская Золотова"

"Здание, состоящее из двух блоков, мы постарались выполнить в одном стиле, заданном первым объектом. Но они хоть и составляют одно целое, должны отличаться. Поэтому на углах подняли этажность до трёх", – отметил руководитель "Мастерской Золотова" Владимир Золотов.

Реконструкция или строительство?

В названии проекта, который представили на обсуждение градсовету, указано, что запланирована реконструкция существующего здания. Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко обратил внимание, что у нового корпуса будет свой фундамент, высота, стиль. А связь с существующим зданием прослеживается только в виде перехода. Поэтому он поставил под сомнение легитимность использования слова "реконструкция": по его мнению, это новое строительство.

"Объект является реконструкцией, так как это одна площадка, одно назначение, один арендатор. Здания примыкают друг к другу переходом или стеной – это решение предполагает обязательную реконструкцию существующего здания, так как конструктивно они объединены. Поэтому это один объект, называется "реконструкция методом пристройки ещё одного блока", – ответил Владимир Золотов.

Ясность внёс председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьёв: он объяснил, что участок предоставлен инвестору в аренду и по договору возведение здания на площадке не предусмотрено.

"Единственный способ осуществить строительство – реконструировать существующее здание. Но есть смысл действительно сделать реконструкцию существующего здания, а не только переход на галерею", – сказал Воробьёв.

В результате проект решено согласовать, однако инвестору необходимо уточнить правовые основы: предусмотрена ли реконструкция существующего здания в рамках договора аренды. В противном случае это будет противоречить целевому назначению участка.