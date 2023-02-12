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Здание для бытовых нужд построят в Барнауле на улице Северо-Западной

Проект одобрили 9 февраля на заседании градсовета

12 февраля 2023, 08:31, ИА Амител

Здание для бытового обслуживания запроектировали в Барнауле на улице Северо-Западной, 133, недалеко от пересечения с улицей Юрина. Проект получил поддержку архитекторов на заседании градсовета, прошедшего 9 февраля.

Объект запроектирован с учётом градостроительных требований. Рядом находятся жилые дома. Эскизы представил известный барнаульский архитектор Владимир Золотов. Он рассказал, что въезд в здание сделают со стороны улицу Северо-Западной.

Члены градсовета предложили сделать парковку под углом, чтобы было проще заезжать автомобилистам. Дело в том, пояснил главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников, в ближайшие годы улицу Северо-Западную ждёт расширение, и парковку у здания бытового обслуживания необходимо планировать с учётом реконструкции участка.

Архитектор Сергей Боженко назвал цветовое решение проекта "очень правильным и благородным".

"Архитектура земли выполнена со всеми градостроительными нормами", – пояснил эксперт.

Фото: предоставлено архитектурным бюро

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НОВОСТИОбщество

Комментарии 14

  • Это не тонкая архитектура, это борзая афера с далеко идущими последствиями . Вот почему-то в центре Парижа или Мюнхена никакой "тонкой архитектуры" никто даже не предлагает - здороваться с таким "градостроителем" никто не будет. Есть такое понятие дух места, он рождает любовь к малой родине и только потом к большой родине. Но денежным мешкам продались все скопом, и чиновники и , прости Господи, архитекторы . Дикость и азиатчина, как говаривал дедушка Ленин.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Что это за строение? Для каких бытовых нужд?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Что же это за бытовые нужды?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Ещё одна коробка от "архитектора" посреди частного сектора. Отстраните уже этого Золотова, изуродовавшего город. Смотреть не на что. Противно, безлико, без вкусно, убого. Кто вообще допускает до проектирования архитекторов, у которых нет вкуса?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • За Державу обидно...
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Очередной офис или бизнес центр
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Общественная уборная подходит же под определение "общественные нужды"?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • О каком расширении Северо-западной может идти речь, если определяющим фактором является узкий мост? И раз уж на Сов. Армии отказались расширить мост хотя бы на 1 полосу, то на Северо-западной такого точно не будет.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Туалет?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, здравствуйте все Лучше бы на Новом рынке убрали пешеходный этот мост за счёт этого можно бы расширить дорожную полосу но ведь об этом никто не подумал
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Новый мост и так обещают по 3 полосы в каждую сторону +3м пешеходная зона + трамваи.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Так хочется, что бы архитекторы про людей подумали )хоть раз
    13 февраля, Гость   Ответить
  • А по мне так не те районы застраивают. Въезжаешь в город, а к нас старый, гниющий район, что с права, что с лева. И эти районы стоят рядом с администрациями. И почему то именно а этих районах алкашей и саун больше чем в других местах города. А ментовка наша, это смех просто, стоит в районе каком. В 400 метрах от администрации центрального района нет ни газа ни даже канализации. Как вообще идёт застройка не понятно. На южном строят высотки на краю земли почти, какая там нафиг сейсмостойкость????? Я просто в шоке
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы общественный сортир построили.
    13 февраля, Гость   Ответить
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