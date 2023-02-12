Здание для бытовых нужд построят в Барнауле на улице Северо-Западной

Проект одобрили 9 февраля на заседании градсовета

12 февраля 2023, 08:31, ИА Амител













Здание на Северо-Западной

Здание для бытового обслуживания запроектировали в Барнауле на улице Северо-Западной, 133, недалеко от пересечения с улицей Юрина. Проект получил поддержку архитекторов на заседании градсовета, прошедшего 9 февраля.

Объект запроектирован с учётом градостроительных требований. Рядом находятся жилые дома. Эскизы представил известный барнаульский архитектор Владимир Золотов. Он рассказал, что въезд в здание сделают со стороны улицу Северо-Западной.

Члены градсовета предложили сделать парковку под углом, чтобы было проще заезжать автомобилистам. Дело в том, пояснил главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников, в ближайшие годы улицу Северо-Западную ждёт расширение, и парковку у здания бытового обслуживания необходимо планировать с учётом реконструкции участка.

Архитектор Сергей Боженко назвал цветовое решение проекта "очень правильным и благородным".

"Архитектура земли выполнена со всеми градостроительными нормами", – пояснил эксперт.