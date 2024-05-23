На развитие двух Алтаев и еще 8 регионов будут выделять 10 млрд ежегодно

Для субъектов утвердят индивидуальные программы социально-экономического развития

23 мая 2024, 20:25, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ежегодно выделять не менее 10 млрд рублей на развитие Алтайского края и еще девяти регионов в период с 2025 по 2030 год. Соответствующий перечень поручений главы государства по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах опубликовали на сайте Кремля.

Согласно поручению, для этих регионов утвердят индивидуальные программы социально-экономического развития. Кроме Алтайского края в список вошли Республика Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Чувашия, Кировская, Курганская и Псковская области.

Выполнить поручение Путина кабмин должен до 1 октября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.