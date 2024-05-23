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На развитие двух Алтаев и еще 8 регионов будут выделять 10 млрд ежегодно

Для субъектов утвердят индивидуальные программы социально-экономического развития

23 мая 2024, 20:25, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ежегодно выделять не менее 10 млрд рублей на развитие Алтайского края и еще девяти регионов в период с 2025 по 2030 год. Соответствующий перечень поручений главы государства по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах опубликовали на сайте Кремля.

Согласно поручению, для этих регионов утвердят индивидуальные программы социально-экономического развития. Кроме Алтайского края в список вошли Республика Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Чувашия, Кировская, Курганская и Псковская области.

Выполнить поручение Путина кабмин должен до 1 октября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Владимир Путин

Комментарии 3

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Гость

21:16:38 23-05-2024

Бирюзовую Катунь-2 построят?

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Андрей

22:53:24 23-05-2024

В большей части районов по сути нет жителей. В умирающих поселках бабушки доживают свой век. Земля не обрабатывается, предприятий нет. Сумасшедшие деньги на освоение Алт. края - как вода в песок. 10 млрд? Даже не капля в море. Хватился на 24 году.

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Гость

14:29:27 24-05-2024

Даже в рублях, неплохо. Наконец построят себе нормальные дворцы. А то стыдно за наших чиновников. Уже в рот положили, только проглотите.

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