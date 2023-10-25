Мантуров: на роботизацию российских производств потратят 300 млрд рублей

Глава Минпромторга отметил, что такой объем средств — беспрецедентный для отрасли

25 октября 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: duma.gov.ru

На внедрение робототехники в производство выделили 300 миллиардов рублей до 2030 года. Как сообщает телеканал "360", об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Мантуров отметил, что такой объем средств – беспрецедентный для отрасли. По масштабу задача сравнима с проектом по фармацевтике. В будущем российские предприятия должны выпускать оборудование для робототехники, а для ее развития нужна подготовка кадров.

Глава Минпромторга также напомнил, что ранее президент поручил увеличить долю использования робототехнической продукции в целях повышения производительности труда.