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Мантуров: на роботизацию российских производств потратят 300 млрд рублей

Глава Минпромторга отметил, что такой объем средств — беспрецедентный для отрасли

25 октября 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

На внедрение робототехники в производство выделили 300 миллиардов рублей до 2030 года. Как сообщает телеканал "360", об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Мантуров отметил, что такой объем средств – беспрецедентный для отрасли. По масштабу задача сравнима с проектом по фармацевтике. В будущем российские предприятия должны выпускать оборудование для робототехники, а для ее развития нужна подготовка кадров.

Глава Минпромторга также напомнил, что ранее президент поручил увеличить долю использования робототехнической продукции в целях повышения производительности труда.

Экономика инвестиции

Комментарии 10

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Гость

11:23:19 25-10-2023

Молодец... — Хороший человек... — Солонку спёр... — И не побрезговал. © ------ и других мыслей почему-то не возникает...

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Гость

11:43:17 25-10-2023

а ни чего что предприятия кругом частные!? и сами должны заботиться о своей роботизации, а не на народные налоги производить модернизацию своих предприятий?

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Гость

11:58:54 25-10-2023

Гость (11:43:17 25-10-2023) а ни чего что предприятия кругом частные!? и сами должны заб... У этих господ уже давно смешались государственные, общественные и свои деньги.

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...

11:59:04 25-10-2023

Сказки... Деньги исчезнут и никто их не найдет.. Первый раз что ли...

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Гость

12:39:13 25-10-2023

Где этих роботов закупать будут. На Барнаульском роботостроительном?

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Гость

12:48:02 25-10-2023

На внедрение робототехники в производство выделили 300 миллиардов рублей ------ В какое производство и какой роботехники, из этих расплывчатых формулировок ничего нельзя понять, нет конкретики, следовательно пока это мечты, а не планы.

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Гость

12:53:51 25-10-2023

Все нытики либерососы отметились ?

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Гость

13:52:22 25-10-2023

А вы, говорит, не путайте свою шерсть, с государственной! ©

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Гость

19:13:20 25-10-2023

Это тот самый типок, что призывает постоянно побольше мигрантов ввозить? Это не их ли он роботами обзывает? "Дайте мне денюшек, я их роботам подкину"...

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Гость

21:00:06 25-10-2023

чё там робот Федя?

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