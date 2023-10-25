Мантуров: на роботизацию российских производств потратят 300 млрд рублей
Глава Минпромторга отметил, что такой объем средств — беспрецедентный для отрасли
25 октября 2023, 11:15, ИА Амител
На внедрение робототехники в производство выделили 300 миллиардов рублей до 2030 года. Как сообщает телеканал "360", об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Мантуров отметил, что такой объем средств – беспрецедентный для отрасли. По масштабу задача сравнима с проектом по фармацевтике. В будущем российские предприятия должны выпускать оборудование для робототехники, а для ее развития нужна подготовка кадров.
Глава Минпромторга также напомнил, что ранее президент поручил увеличить долю использования робототехнической продукции в целях повышения производительности труда.
11:23:19 25-10-2023
Молодец... — Хороший человек... — Солонку спёр... — И не побрезговал. © ------ и других мыслей почему-то не возникает...
11:43:17 25-10-2023
а ни чего что предприятия кругом частные!? и сами должны заботиться о своей роботизации, а не на народные налоги производить модернизацию своих предприятий?
11:58:54 25-10-2023
Гость (11:43:17 25-10-2023) а ни чего что предприятия кругом частные!? и сами должны заб... У этих господ уже давно смешались государственные, общественные и свои деньги.
11:59:04 25-10-2023
Сказки... Деньги исчезнут и никто их не найдет.. Первый раз что ли...
12:39:13 25-10-2023
Где этих роботов закупать будут. На Барнаульском роботостроительном?
12:48:02 25-10-2023
На внедрение робототехники в производство выделили 300 миллиардов рублей ------ В какое производство и какой роботехники, из этих расплывчатых формулировок ничего нельзя понять, нет конкретики, следовательно пока это мечты, а не планы.
12:53:51 25-10-2023
Все нытики либерососы отметились ?
13:52:22 25-10-2023
А вы, говорит, не путайте свою шерсть, с государственной! ©
19:13:20 25-10-2023
Это тот самый типок, что призывает постоянно побольше мигрантов ввозить? Это не их ли он роботами обзывает? "Дайте мне денюшек, я их роботам подкину"...
21:00:06 25-10-2023
чё там робот Федя?