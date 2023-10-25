Правительство спишет Алтайскому краю часть задолженности по бюджетным кредитам
Общий размер списания задолженности для 12 регионов превышает 8,2 млрд рублей
25 октября 2023, 08:30, ИА Амител
Правительство России спишет задолженность по бюджетным кредитам 12 регионам на сумму налоговых доходов, которые поступили в 2022 году в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов. Как сообщает пресс-служба кабмина, в списке оказался и Алтайский край.
Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Общий размер списания задолженности для регионов превышает 8,2 млрд рублей. Подчеркивается, что все эти субъекты активно развивают инфраструктуру, необходимую для запуска новых инвестпроектов.
Решение позволит снизить долговую нагрузку на бюджет Алтайского края, а дополнительные средства можно будет направить на реализацию проектов в приоритетных областях.
08:48:42 25-10-2023
Позорище какое
09:51:15 25-10-2023
Гость (08:48:42 25-10-2023) Позорище какое ... Это какой-то позор!? как говорил Швондер
10:36:33 25-10-2023
Так чем больше кредитов набрал регион, тем больше спишет("простит") правительство! Выгодное дело!)))
09:18:55 25-10-2023
а у Правительства пред АК нет ни каких задолженностей!? даже моральных?..
09:25:31 25-10-2023
по бюджетным кредитам 12 регионам на сумму налоговых доходов, которые поступили в 2022 году в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов. ----- никогда не пойму данную политику нашего гос-ва!!! бюджеты регионов пополняются из центра как буд-то центр нам выдаёт кредит (под проценты соответственно!) - регионы собирают налоги и перечисляют их в центр, т.е., в федеральный бюджет - и для работы всей этой схемы регионы должны искать кто проинвестирует регион, что бы он совсем не загнулся без денег!...? Не-е-е-е... я же говорю, что революционную ситуацию создаёт само государство! когда так относиться к своим регионам...