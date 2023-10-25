Правительство спишет Алтайскому краю часть задолженности по бюджетным кредитам

Общий размер списания задолженности для 12 регионов превышает 8,2 млрд рублей

25 октября 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство России спишет задолженность по бюджетным кредитам 12 регионам на сумму налоговых доходов, которые поступили в 2022 году в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов. Как сообщает пресс-служба кабмина, в списке оказался и Алтайский край.

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Общий размер списания задолженности для регионов превышает 8,2 млрд рублей. Подчеркивается, что все эти субъекты активно развивают инфраструктуру, необходимую для запуска новых инвестпроектов.

Решение позволит снизить долговую нагрузку на бюджет Алтайского края, а дополнительные средства можно будет направить на реализацию проектов в приоритетных областях.