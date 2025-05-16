На российско-украинских переговорах в Стамбуле взяли паузу

РИА Новости сообщают, что инициатором стала российская сторона

16 мая 2025, 19:46, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На российско-украинских переговорах в офисе президента Турции Долмабахче в Стамбуле взяли паузу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Ранее СМИ сообщили, что переговоры закончились – в тот момент российская делегация покинула зал. Однако ТАСС уточняет, что в переговорах просто объявили паузу. Как пишет РИА Новости, взять паузу решила российская делегация.

Покинет ли сегодня российская делегация Стамбул, пока неизвестно. Отмечалось, что делегации России и Украины не общались с друг с другом в зале для переговоров в Стамбуле до их официального начала.