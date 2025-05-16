На российско-украинских переговорах в Стамбуле взяли паузу
РИА Новости сообщают, что инициатором стала российская сторона
16 мая 2025, 19:46, ИА Амител
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
На российско-украинских переговорах в офисе президента Турции Долмабахче в Стамбуле взяли паузу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Ранее СМИ сообщили, что переговоры закончились – в тот момент российская делегация покинула зал. Однако ТАСС уточняет, что в переговорах просто объявили паузу. Как пишет РИА Новости, взять паузу решила российская делегация.
Покинет ли сегодня российская делегация Стамбул, пока неизвестно. Отмечалось, что делегации России и Украины не общались с друг с другом в зале для переговоров в Стамбуле до их официального начала.
20:12:30 16-05-2025
Интересно, что бы сказала делегация из Гитлеровской Германии на переговорах с СССР в разгар Великой Отечественной войны.
20:24:24 16-05-2025
Гость (20:12:30 16-05-2025) Интересно, что бы сказала делегация из Гитлеровской Германии... Гитлер бы не приехал на стрелку со Сталиным и послал бы на встречу завхоза рейхстага?
07:52:50 17-05-2025
Гость (20:24:24 16-05-2025) Гитлер бы не приехал на стрелку со Сталиным и послал бы на в... Красивое !!! Хе-хе
14:12:13 17-05-2025
Гость (20:24:24 16-05-2025) Гитлер бы не приехал на стрелку со Сталиным и послал бы на в... Гитлер как паз таки приехал, Сталин прислал завхоза.
23:41:30 16-05-2025
Гость (20:12:30 16-05-2025) Интересно, что бы сказала делегация из Гитлеровской Германии...
Если намек на то, что надо не переговариваться, а идти до победного на столицу - правильно ли я понимаю, что ты согласен на мобилизацию всего населения страны? Правильно ли я понимаю, что ты готов к последствиям в виде ответной мобилизации населения всей Европы, которое больше нашего, ибо воюем мы сейчас с ней? Правильно ли я понимаю, что ты готов к неминуемой ядерной войне, которая последует за этим?
08:58:47 17-05-2025
Гость (23:41:30 16-05-2025) Если намек на то, что надо не переговариваться, а идти д... С чего ты взял, что европейцы готовы к мобилизации и ядерной войне? Всё, на что способны, они уже показали. Против нашей мобилизации виден только один путь - существенное увеличение численности нашей постоянной армии. На переговоры нет надежды, надо быть реалистом. Хохлы хотят воевать. Пока хотят, не будет толку от переговоров.
20:19:11 16-05-2025
Ну что же видимо теперь будет процесс в Киеве с посадкаи нациской верхушки.
Вперед наши ребята помоги вам Бог завалить всю эту зелень.
22:43:22 16-05-2025
Уработались ?
10:05:17 17-05-2025
адепты "можем повторить" и адепты "заберем это и то"
ребят, да какая беда-то.
бегом в военкомат и покажите как надо повторить и забрать.
из Покровска пишите?
у ссср был не сопоставимый моб ресурс и вся экономика на фронт работала.
вам сейчас объяви мобилизацию, чтобы хахлушку дожать вы по грузиям и казахиям как тараканы разбежитесь.
поэтому сидите и не кудахтайте.
процесс идет, на чем-то сойдутся. у нас в миде и мо не идиоты сидят, все понимают и получше нас всех вместе взятых
11:41:20 17-05-2025
На хорошие сроки себе понаписали :-)