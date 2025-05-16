СМИ: переговоры России и Украины в Стамбуле стартовали

Иные подробности не приводятся

16 мая 2025, 17:26, ИА Амител

Прибытие российской делегации к рабочему офису президента Турции Долмабахче / Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле стартовали. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на источники.

Иные подробности не приводятся. Ранее российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с украинскими властями – кадры приезда кортежа публиковались в СМИ.

15 мая в Стамбуле после трехлетнего перерыва должны были возобновиться переговоры между Россией и Украиной. Однако встречу перенесли на 16 мая. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители Москвы будут ждать украинских переговорщиков в Стамбуле в 10:00.