СМИ: переговоры России и Украины в Стамбуле стартовали
Иные подробности не приводятся
16 мая 2025, 17:26, ИА Амител
Прибытие российской делегации к рабочему офису президента Турции Долмабахче / Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Переговоры РФ и Украины в Стамбуле стартовали. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на источники.
Иные подробности не приводятся. Ранее российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с украинскими властями – кадры приезда кортежа публиковались в СМИ.
15 мая в Стамбуле после трехлетнего перерыва должны были возобновиться переговоры между Россией и Украиной. Однако встречу перенесли на 16 мая. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители Москвы будут ждать украинских переговорщиков в Стамбуле в 10:00.
17:55:17 16-05-2025
Толку-то, если одна сторона талдычит "про Фому", а другая, заткнув уши - "про Ерёму"?
18:13:25 16-05-2025
Гость (17:55:17 16-05-2025) Толку-то, если одна сторона талдычит "про Фому", а другая, з...
Не надо делать выводы по громким заявлениям в СМИ. Особенно за авторством всё менее значащего клоуна Зеленского.
О том, о чём им надо, уважаемые господа вполне договорятся.
18:07:07 16-05-2025
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