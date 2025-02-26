На российское консульство во Франции напали 50-летний инженер и 40-летний химик

Мужчин задержали в Старом порту Марселя

26 февраля 2025, 16:00, ИА Амител

Французская полиция / Фото: unsplash.com / ev

Подозреваемыми в нападении на российское консульство в Марселе оказались двое ученых из Национального центра научных исследований Франции. Один из них – 50-летний инженер, другой – 40-летний химик. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Задержание произошло в Старом порту Марселя. Подозреваемых опознали благодаря записям с камер видеонаблюдения на территории консульства.

Оба напавших на консульство признали вину. Также они описали, как изготовили самодельные взрывные устройства. Сейчас ученые находятся под стражей и ожидают судебного разбирательства. Их обвиняют в "повреждении имущества с использованием взрывчатых или зажигательных веществ".

Напомним, 24 февраля в 10:00 по московскому времени на территорию российского генконсульства в Марселе бросили два взрывных устройства, одно из них сработало. Сотрудники генконсульства не пострадали, ущерба дипмиссии не было. Этим же вечером подозреваемых в нападении задержали.

По факту произошедшего председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Также МИД Франции осудил нападение, подчеркнув, что дипломатические миссии защищены Венскими конвенциями о дипломатических и консульских отношениях.