До Земли дошла мощнейшая ударная звуковая волна из глубин космоса

Причина явления уже известна

23 ноября 2024, 09:10, ИА Амител

Земля / Фото: NASA / unsplash.com

До Земли из глубин космоса дошла ударная звуковая волна, которая стала одной из мощнейших за историю наблюдений.

Как пишет "Лента дня", волна была вызвана столкновением галактики NGC 7318b с четырьмя соседями.

По данным сайта "Космовед", эта звездная система находится примерно в 265 млн световых лет от Земли.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали, сколько магнитных бурь произойдет на Земле в ближайший месяц.