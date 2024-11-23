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До Земли дошла мощнейшая ударная звуковая волна из глубин космоса

Причина явления уже известна

23 ноября 2024, 09:10, ИА Амител

Земля / Фото: NASA / unsplash.com
Земля / Фото: NASA / unsplash.com

До Земли из глубин космоса дошла ударная звуковая волна, которая стала одной из мощнейших за историю наблюдений.

Как пишет "Лента дня", волна была вызвана столкновением галактики NGC 7318b с четырьмя соседями.

По данным сайта "Космовед", эта звездная система находится примерно в 265 млн световых лет от Земли.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали, сколько магнитных бурь произойдет на Земле в ближайший месяц.

космос

Комментарии 23

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Гость

09:18:00 23-11-2024

Вот оно что башка гудит
А я думал вчера перебухали

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Гость

10:09:49 23-11-2024

Да, я слышал ночью грохот

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Грыша

10:16:42 23-11-2024

Звуковая волна в вакууме?

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Гость

22:00:30 23-11-2024

Грыша (10:16:42 23-11-2024) Звуковая волна в вакууме? ... почитай там про это, всё поймешь. а так - да

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Гость

03:35:51 24-11-2024

Грыша (10:16:42 23-11-2024) Звуковая волна в вакууме? ... Ага, Лента прям жжёт. 🤣 В космосе звуковая волна - это нобелевка (нет). Надо поискать, что там было на самом деле. Скорее всего, электромагнитные волны.

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Гость

10:17:29 23-11-2024

Звуковая прям?

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Гость

10:26:40 23-11-2024

Какие галактики!? Какие волны!? Какие звуки!?
Это боженька гневается на то что еретики творят!... Безбожники...!

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Гость

10:49:02 23-11-2024

Насчёт звуковой вы уверенны?? В космосе вакуум. Могла дойти электромагнитная волна, которую в определенной степени можно преобразовать в слышимый человеческим ухом диапазон частот!но не более

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R22

10:52:14 23-11-2024

Как звуковая волна может дойти сквозь вакуум?

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Гость

13:32:00 23-11-2024

R22 (10:52:14 23-11-2024) Как звуковая волна может дойти сквозь вакуум? ... У гуманитариев и жертв ЕГЭ может. Не мешайте им творить креативы. По их мнению, получается очень умно.

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Свирепый Чарли

12:49:53 04-12-2024

R22 (10:52:14 23-11-2024) Как звуковая волна может дойти сквозь вакуум? ... Может, но услышат ее не только лишь все.

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ЦырульНик

11:02:10 23-11-2024

Пора регистрировать открытие! Звук в вакууме не распространяется...

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Гость

11:56:44 23-11-2024

Если свет идет до нас 265 млн лет, то сколько млн лет должен идти звук? Скорость звука-то намного меееньше...

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Чучмек

12:54:51 23-11-2024

Комментарии порадовали. Не все ещё забыли физику ...

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Гость

12:57:36 23-11-2024

Видимо хотели сказать - гравитационная волна, их вроде научились регистрировать по косвенным признакам

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Haik Moses

13:31:09 23-11-2024

А эти четыре соседа стояли впритык,как автомобили род моими окнами? Автор хоть представляет расстояние между галактиками? Как же эта невезучая столкнулась сразу с четырьмя? Что,знаков дорожных не видела? Лишить прав!И куда смотрит космическая ДПС? 🤣

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Филипп Филиппович

13:40:50 23-11-2024

Вроде не первое апреля, чтобы так с вакуумом надуть?

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Гость

14:39:36 23-11-2024

Филипп Филиппович (13:40:50 23-11-2024) Вроде не первое апреля, чтобы так с вакуумом надуть?... Вакуум не надувают. Расходятся волны вакуума высокого давления.

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Гость

14:50:51 23-11-2024

Гость (11:56:44 23-11-2024) Если свет идет до нас 265 млн лет, то сколько млн лет должен... Скорость звука в вакууме быстрее скорости света)))

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вася

18:10:10 23-11-2024

R22 (10:52:14 23-11-2024) Как звуковая волна может дойти сквозь вакуум? ... Ответ, озоновый слой защищавший планету, где???Что то во все эти придумки слабо верится.

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Гость

23:03:20 23-11-2024

этих ученых нужно гнать поганой метлой, они видимо да же школу не закончили, звук в космическом пространстве не распространяется.

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Гость

23:04:05 23-11-2024

ну да , ну да звук в космосе, я валяюсь с этих учёных.

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Чел

19:54:36 06-12-2024

Прикол

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