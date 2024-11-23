До Земли дошла мощнейшая ударная звуковая волна из глубин космоса
Причина явления уже известна
23 ноября 2024, 09:10, ИА Амител
Земля / Фото: NASA / unsplash.com
До Земли из глубин космоса дошла ударная звуковая волна, которая стала одной из мощнейших за историю наблюдений.
Как пишет "Лента дня", волна была вызвана столкновением галактики NGC 7318b с четырьмя соседями.
По данным сайта "Космовед", эта звездная система находится примерно в 265 млн световых лет от Земли.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали, сколько магнитных бурь произойдет на Земле в ближайший месяц.
09:18:00 23-11-2024
Вот оно что башка гудит
А я думал вчера перебухали
10:09:49 23-11-2024
Да, я слышал ночью грохот
10:16:42 23-11-2024
Звуковая волна в вакууме?
22:00:30 23-11-2024
Грыша (10:16:42 23-11-2024) Звуковая волна в вакууме? ... почитай там про это, всё поймешь. а так - да
03:35:51 24-11-2024
Грыша (10:16:42 23-11-2024) Звуковая волна в вакууме? ... Ага, Лента прям жжёт. 🤣 В космосе звуковая волна - это нобелевка (нет). Надо поискать, что там было на самом деле. Скорее всего, электромагнитные волны.
10:17:29 23-11-2024
Звуковая прям?
10:26:40 23-11-2024
Какие галактики!? Какие волны!? Какие звуки!?
Это боженька гневается на то что еретики творят!... Безбожники...!
10:49:02 23-11-2024
Насчёт звуковой вы уверенны?? В космосе вакуум. Могла дойти электромагнитная волна, которую в определенной степени можно преобразовать в слышимый человеческим ухом диапазон частот!но не более
10:52:14 23-11-2024
Как звуковая волна может дойти сквозь вакуум?
13:32:00 23-11-2024
R22 (10:52:14 23-11-2024) Как звуковая волна может дойти сквозь вакуум? ... У гуманитариев и жертв ЕГЭ может. Не мешайте им творить креативы. По их мнению, получается очень умно.
12:49:53 04-12-2024
R22 (10:52:14 23-11-2024) Как звуковая волна может дойти сквозь вакуум? ... Может, но услышат ее не только лишь все.
11:02:10 23-11-2024
Пора регистрировать открытие! Звук в вакууме не распространяется...
11:56:44 23-11-2024
Если свет идет до нас 265 млн лет, то сколько млн лет должен идти звук? Скорость звука-то намного меееньше...
12:54:51 23-11-2024
Комментарии порадовали. Не все ещё забыли физику ...
12:57:36 23-11-2024
Видимо хотели сказать - гравитационная волна, их вроде научились регистрировать по косвенным признакам
13:31:09 23-11-2024
А эти четыре соседа стояли впритык,как автомобили род моими окнами? Автор хоть представляет расстояние между галактиками? Как же эта невезучая столкнулась сразу с четырьмя? Что,знаков дорожных не видела? Лишить прав!И куда смотрит космическая ДПС? 🤣
13:40:50 23-11-2024
Вроде не первое апреля, чтобы так с вакуумом надуть?
14:39:36 23-11-2024
Филипп Филиппович (13:40:50 23-11-2024) Вроде не первое апреля, чтобы так с вакуумом надуть?... Вакуум не надувают. Расходятся волны вакуума высокого давления.
14:50:51 23-11-2024
Гость (11:56:44 23-11-2024) Если свет идет до нас 265 млн лет, то сколько млн лет должен... Скорость звука в вакууме быстрее скорости света)))
18:10:10 23-11-2024
R22 (10:52:14 23-11-2024) Как звуковая волна может дойти сквозь вакуум? ... Ответ, озоновый слой защищавший планету, где???Что то во все эти придумки слабо верится.
23:03:20 23-11-2024
этих ученых нужно гнать поганой метлой, они видимо да же школу не закончили, звук в космическом пространстве не распространяется.
23:04:05 23-11-2024
ну да , ну да звук в космосе, я валяюсь с этих учёных.
19:54:36 06-12-2024
Прикол