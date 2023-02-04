На руководство школы завели дело после драки учениц на улице
Педагоги не уследили за детьми, которых они, по мнению следствия, должны воспитывать
04 февраля 2023, 08:31, ИА Амител
В Вологодской области руководство школы обвинили в недостаточном воспитании детей после появления в соцсетях видео с дерущимися школьницами, сообщает региональный СК.
Инцидент произошёл в Великом Устюге. На видео 14-летняя школьница бьёт по голове 15-летнюю соперницу во дворе школы.
"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами школы, в которой обучаются обе девушки, своих обязанностей по созданию безопасных условий обучения и воспитания школьников. Следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – рассказали в ведомстве.
Комментарии 14