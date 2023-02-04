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На руководство школы завели дело после драки учениц на улице

Педагоги не уследили за детьми, которых они, по мнению следствия, должны воспитывать

04 февраля 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

В Вологодской области руководство школы обвинили в недостаточном воспитании детей после появления в соцсетях видео с дерущимися школьницами, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл в Великом Устюге. На видео 14-летняя школьница бьёт по голове 15-летнюю соперницу во дворе школы.

"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами школы, в которой обучаются обе девушки, своих обязанностей по созданию безопасных условий обучения и воспитания школьников. Следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – рассказали в ведомстве.

 

Комментарии 14

  • Удивительное государство. Рожайте бабы. Школа воспитает. Не воспитает накажем учителя. Незащещенность учителя вот беда. Девок выпороть. Родителям штраф.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Этих девок пороть нельзя Им ещё 16 годов нет
    04 февраля, Гость   Ответить
  • по мнению следствия, должны воспитывать... ---- а как быть с нераскрытыми преступлениями? С развалившимися уголовными делами? Вот почему-то силовики и следствие на кого хотят могут за ненадлежащее исполнение завести дело, а учителя, врачи и просто граждане не могут завести дело на недобросовестных следователей? Как так в мире происходит?
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Родителей надо наказывать Распустили молодежь, вседозволенность безнаказанность порождают такое
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Педагоги не уследили за детьми---Так за всеми и не уследишь никогда.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • В мою молодость девчёнки не дрались, пацаны да, а девчёнки нет. Такое время, дикие люди.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Редкая школа занимается не только выдачей текущего учебного материала. В основном холят отличников, которые участием в олимпиадах повышают рейтинг школы, но таких небольшая доля в классах. До остальных дела нет. Родители в основном вкалывают оба, чтобы обеспечить условно-средний уровень жизни, а после работы готовка-подготовка к следующему дню, в лучшем случае дневник посмотреть могут. Получается, что мало воспитания-то. А потом - что выросло, то выросло.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Не могли за ворота школы выйти?
    04 февраля, Гость   Ответить
  • они подрались,а виноват сторонний человек-все чудесатей и чудесатей
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Причем тут педагоги? Родителей нужно наказывать, это они их родили такими и такими воспитывают.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • "В мою молодость девчёнки не дрались" --- Гость, дрались, тебе только не докладывали. Были и тогда девочки из маргинальных семей, которые могли вцепиться друг в друга.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • "Родители в основном вкалывают оба" --- Гость, это не освобождает их от воспитания собственных детей. Это родители привели своих детей в этот свет, они за них отвечают.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Совсем охренели! А в школе есть соответствующие штатные структуры по безопасности школ? Че валить на учителей . Их дело качественно как того требует общество дать знания детям
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Их дело качественно как того требует общество дать знания детям--- Ну если судить по должностным инструкциям учитель отвечает за всё, что касается ученика (инструкция 17 страниц)
    04 февраля, Гость   Ответить
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