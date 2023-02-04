На руководство школы завели дело после драки учениц на улице

Педагоги не уследили за детьми, которых они, по мнению следствия, должны воспитывать

04 февраля 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: pexels.com

В Вологодской области руководство школы обвинили в недостаточном воспитании детей после появления в соцсетях видео с дерущимися школьницами, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл в Великом Устюге. На видео 14-летняя школьница бьёт по голове 15-летнюю соперницу во дворе школы.