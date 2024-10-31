На рынке в Барнауле задержали двух наркоторговцев

Мужчины продавали наркотики растительного происхождения в лавке с сухофруктами

31 октября 2024, 12:50, ИА Амител

Двух наркоторговцев задержали на рынке Барнаула / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

На одном из рынков Барнаула двое мужчин торговали растительным наркотическим веществом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Два уроженца Средней Азии в возрасте 48 и 33 лет нелегально реализовывали наркотики в торговых точках по продаже сухофруктов.

При обыске прилавков и мест жительства полицейские изъяли деньги, мобильные телефоны и более двух килограммов высушенной гармалы. В этом растении содержится наркотическое средство гармин, свободный оборот которого запрещен на территории РФ.

Злоумышленников задержали и возбудили в их отношении уголовные дела.