Для привлечения "киношников" на Алтай выделят 10 млн рублей по рибейтам в 2024 году

По рибейтам кинопроизводителям, которые решили снимать кино на Алтае, могут компенсировать до 30% затрат

01 февраля 2024, 09:00, Антон Дегтярев

Кинотеатр в Барнауле / Фото: amic.ru

10 млн рублей в 2024 году составит общая сумма рибейтов, которыми Алтайский край может частично компенсировать кинопроизводителям затраты на съемки фильмов в регионе. Именно столько денег заложено в краевом бюджете. Об этом сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на Конференции сибирских кинокомиссий в Белокурихе 31 января.

Безрукова рассказала, что рибейты возмещают деньги кинопроизводителям, которые решили снять фильм на Алтае. Им могут компенсировать до 30% уже понесенных затрат. Компания должна сама заявиться на конкурс, который проводит кинокомиссия, созданная властями края в конце 2022 года.

Претендовать на выплаты могут кинематографисты как с Алтая, так и из других регионов страны. Им компенсируют расходы, которые компании несут исключительно на территории края. Также услуги они должны получать в организациях, отчисляющих налоги в бюджет края. Таким образом, деньги остаются в регионе, подчеркнула министр культуры.

"В этом году у нас заложено 10 млн рублей. Рибейт – это компенсация затрат, которые понесла компания, которая заявилась на конкурс. Мы можем компенсировать до 30% расходов. Прежде чем принять решение, проводится заседание кинокомиссии, которая смотрит документы и проверяет их по формальным финансовым принципам. И есть также нефинансовые принципы. Конечно, хотелось бы, чтобы выбранный фильм популяризировал нашу территорию, чтобы нес позитивные смыслы, поэтому есть нравственный ценз и формальный с точки зрения документации", – отметила Безрукова.

По словам главы Минкультуры, Алтайский край не относится к регионам, выделяющим большой бюджет на это направление. Однако система рибейтов в крае еще стартует, и регион попал в первую треть субъектов России, которые ввели ее.

Напомним, что в 2023 году объем рибейтов на компенсацию затрат на киносъемки в Алтайском крае также составил 10 млн рублей, писал ТАСС. Тогда Алтайский край впервые ввел эту систему. Однако потратить деньги так и не получилось, потому что заявку на возмещение трат никто не подал. Таким образом, деньги остались в бюджете Алтайского края.