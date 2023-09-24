В регионе в этом году стартует мера поддержки для кинематографа

24 сентября 2023, 06:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Кинокомпаниям возместят часть затрат на съемки национального кино в Алтайском крае. Об этом радиостанции Бизнес ФМ Барнаул рассказала глава региональной Минкультуры Елена Безрукова.

Заявки на выплату принимают до 13 октября в издательском доме "Регион". Получить средства смогут организации, за исключением государственных, которые снимают или уже сняли полнометражные национальные фильмы: художественные, документальные и другие.

"В профессиональной кинематографической среде используется термин "рибейт" – он кинематографистам понятен, но по документам эта мера поддержки называется субсидия. В бюджете Алтайского края предусмотрено на эти цели 10 миллионов рублей. До 30% от затрат, произведенных на территории региона, компания может возместить. В этом году такая мера поддержки только стартует, мы знакомим с ней людей, которые снимают или заинтересованы снимать фильмы на территории нашего региона. В дальнейшем это является одним из привлекательных факторов, чтобы при выборе локаций, при выборе территорий съемок, выбрать Алтайский край", – пояснила Безрукова.

Возместить траты кинокомпании смогут именно за те услуги, которые выполнены на территории края. Выбирая претендентов на субсидию, комиссия оценит и содержательную сторону фильмов, чтобы с помощью кино вырос интерес к Алтайскому краю, его туристическая и культурная привлекательность.

В Минкультуры подчеркнули, что край ценен для съемок своими природными локациями: это горы, поля, озера, а также сельские пейзажи. Регион удален от крупных городов, так что с помощью выплат можно, к примеру, окупить часть затрат на логистику.

В этом году мера поощрения отечественного кино рассчитана на продакшены из других регионов – в Алтайском крае, по оценкам министра культуры, на данный момент нет местных кинематографистов, кто мог бы похвастаться национальными полнометражками. Тем не менее алтайские режиссеры успешно работают в жанрах документального и игрового кино, получают награды на фестивалях. А рибейт – один из шагов для дальнейшего развития региональных кинокомпаний.

"Один из наших документалистов – режиссер Владимир Сергеевич Кузнецов, председатель Алтайского отделения кинематографистов – многократно являлся обладателем грантов: и президентских, и краевых. Некоторое время назад по результатам питчинга Шукшинского фестиваля фильм об инваспортсмене Андрее Есаулове – заявка на его создание – стал обладателем гранта. Последний фильм Есаулова "Берега" уже взял ряд дипломов на разного уровня фестивалях и не только в России. Есть кинорежиссеры, которые в перспективе могут сделать и показать нам какие-то интересные произведения в данном жанре", – уточнила Безрукова.

На данном этапе край рассчитывает не на алтайские компании, работающие именно над полнометражным кино. С декабря 2022 года в крае работает специальная кинокомиссия, которая призвана помогать представителям киноиндустрии в поиске реквизита, аренде оборудования, поиске актеров, подборе локации, а также логистике и получении разрешений на съемку.

До конца 2023 года специалисты создадут интерактивную карту кинолокаций края – с SEO-адаптацией, описанием и фото. Карта будет пополняться, и это еще один шаг к тому, чтобы кинопроизводство в Алтайском крае получало дальнейшее развитие.