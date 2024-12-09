Названа возможная причина пожара на шахте в Кемеровской области

Прокуратура проводит проверку

09 декабря 2024, 09:39, ИА Амител

Шахта "Алардинская" / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

Пожар на шахте "Алардинская" в Кемеровской области произошел из-за сейсмособытия. Об этом заявила прокуратура региона в Telegram-канале.

По информации ведомства, оно спровоцировало "возгорание в кутковой части лавы". Прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Все горняки находятся в безопасности.

Напомним, что возгорание произошло сегодня утром. 120 человек эвакуировали, двоих передали врачам. На месте работают 44 специалиста МЧС и девять единиц техники.