На шторы, ремонт и охрану. За что не должны платить родители школьников?
К примеру, нельзя требовать или просить финансовой поддержки на содержание учреждения
26 июля 2024, 15:40, ИА Амител
Памятка для родителей школьников / Изображения: vk.com/duma
За что не должны платить родители школьников и куда жаловаться на поборы? Соответствующую памятку опубликовала Госдума на своей странице во "ВКонтакте".
"Перед началом учебного года рассказываем, нужно ли сдавать деньги на ремонт, охрану и другие нужды школы и куда жаловаться, если закон в этой сфере нарушают", – говорится в сообщении.
К примеру, от родителей не могут требовать или просить финансовой поддержки на содержание образовательных учреждений. Обязательства целиком несут муниципалитеты и государственные органы власти.
Комментарии 0