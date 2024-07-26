К примеру, нельзя требовать или просить финансовой поддержки на содержание учреждения

26 июля 2024, 15:40, ИА Амител

Памятка для родителей школьников / Изображения: vk.com/duma

За что не должны платить родители школьников и куда жаловаться на поборы? Соответствующую памятку опубликовала Госдума на своей странице во "ВКонтакте".

"Перед началом учебного года рассказываем, нужно ли сдавать деньги на ремонт, охрану и другие нужды школы и куда жаловаться, если закон в этой сфере нарушают", – говорится в сообщении.

К примеру, от родителей не могут требовать или просить финансовой поддержки на содержание образовательных учреждений. Обязательства целиком несут муниципалитеты и государственные органы власти.