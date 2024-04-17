Это единственный выход, чтобы сохранить здание в центре поселка

17 апреля 2024, 07:15, ИА Амител

Школа в поселке Беловском / Фото: Евгений Поваров

Три года дети в поселке Беловском Алтайского края ходят на уроки в бывшую сельскую амбулаторию: здание местной школы признали частично аварийным еще в 2018-м. Из-за бюрократических проволочек капитальный ремонт так и не начали, а проведенное в 2022 году обследование показало, что смысла в этом уже нет: целесообразнее построить новое здание. Однако в 2024-м чиновники решили все-таки, что будут ремонтировать, снесут лишь самую обветшавшую ее часть. Как принимали решение сносить или ремонтировать и почему сельчане против новой школы – в нашем материале.

На уроки вместо школы в амбулаторию

Двухэтажную школу на 350 учащихся в поселке Беловском построили в 1977 году. За 40 лет эксплуатации в панельном здании многократно проводили косметический ремонт и латали кровлю из рубероида. Однако в 2018 году стало понятно, что штукатуркой и краской проблему уже не замазать: плоская крыша к тому времени больше напоминала дуршлаг, рассказывает местная жительница Ольга.

"На потолке наблюдались массовые протечки. Вся дождевая и талая вода устремлялась внутрь здания. Она капала прямо с потолка. Из-за избыточной влажности начала обваливаться штукатурка, на стенах появилась плесень, деревянные полы прогнили. На втором этаже и в спортзале не работали санузлы. Отмостка здания разрушилась", – вспоминает о критическом положении женщина.

С надеждой на помощь жители села обратились в администрацию Троицкого района, а также к депутатам райсовета. В августе 2018 года специализированная организация провела обследование строения и выдала техническое заключение: часть здания, где располагается спортзал и пищеблок, находится в аварийном состоянии. Объект признали ограниченно работоспособным, а через год закрыли.

Чтобы отремонтировать крышу и здание, нужно было разработать проектно-сметную документацию. Деньги на это администрации Троицкого района выделило правительство Алтайского края из регионального бюджета, но они нашлись только в 2021 году. К этому времени заниматься в школе стало опасно: уроки решили проводить в здании бывшей амбулатории, рассказывает депутат райсовета Евгений Поваров.

"Специалисты проектного института АО "Алтайкоммунпроект" в 2021 году провели повторное обследование школы. Ситуация не стала лучше: в отсутствии ремонта здание продолжало разрушаться. Чтобы не допустить беды, было принято решение перенести образовательный процесс в здание бывшей сельской амбулатории, которое в три раза меньше и на 20 лет старше школы. Но мы успокаивали себя и людей, что это временно", – говорит Евгений Поваров.

За счет районного бюджета в бывшем медучреждении сделали ремонт. Оборудовали семь кабинетов. Уроки пришлось организовать по ступенчатому расписанию, так как вместить более 150 детей в одну смену было невозможно.

Школа в поселке Беловском

Бюрократические проволочки

В том же 2021 году администрация Троицкого района, как того требует ФЗ № 44, заключила муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации. Победу в конкурсе одержала фирма ООО "Бизнес-проект". В срок 115 дней она должна была разработать проектно-сметную документацию на капремонт школы, а также устройство чердачной крыши. Однако свои обязательства организация не выполнила, рассказывает собеседник информагентства.

"Подрядчик не выполнил работы в срок и с ними контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Организацию внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Но самое главное, что время было упущено, а беловскую школу выкинули из всех программ", – отмечает Поваров.

Повторно деньги на разработку ПСД на капремонт из краевого бюджета выделили в 2022 году. Новый контракт заключили с ООО "Газификация", которая провела дополнительные обследования Беловской СОШ. Его результаты сводились к тому, что требуется не ремонт, а реконструкция здания. Стоимость этих работ на тот момент составляла 95% от затрат на строительство новой школы, рассказывает депутат райсовета.

Школа в ожидании ремонта

Контракт из-за невозможности его исполнения по соглашению сторон расторгли, а администрация подготовила новое задание – теперь на проектирование строительства школы на 140 учащихся. В мае 2023 года в Минобр направили письмо о включении работ в КАИП на разработку ПСД, но беловскую школу в него не включили.

"Из-за бюрократического произвола ситуация зашла в тупик. Это ставит под угрозу существование поселка Беловского. Сейчас 154 ребенка получают образование в экстремальных условиях. Кабинетов не хватает, нет спортзала, библиотеки, кабинетов труда, нет интернета. А о системе безопасности вообще говорить не приходится. Образование детей – наша первостепенная задача и лишать их этого преступление", – подчеркивает Евгений Поваров.

Выход из положения

Amic.ru обратился за разъяснениями в региональный Минобр. А 9 апреля в школе провели родительское собрание. Участие в нем приняла начальник отдела общего образования и оценочных процедур Минобра Наталья Полосина, депутат АКЗС Вячеслав Лаптев, глава района Виктор Журавлев, депутат РСД Евгений Поваров. Главной темой стало восстановление поселковой школы.

Виктор Журавлев сообщил, что здание и крышу все-таки будут ремонтировать, но самую аварийную часть строения придется снести. Вячеслав Лаптев пообещал оказывать всяческое содействие в этом вопросе со стороны АКЗС, сообщалось об итогах мероприятия на сайте образовательного учреждения.

Школа в Беловском

Как ни удивительно, но родители учащихся эту идею восприняли на ура, рассказывает amic.ru местная жительница Ольга, которая тоже была на мероприятии. Она уточнила, что начать строительство новой школы можно было только на окраине поселка. Но тогда многим детям приходилось бы до нее идти несколько километров. Да и надежды, что такую стойку в ближайшие годы развернут в Беловском, у людей было мало.

"Если честно, у меня нет никакой надежды, что в Беловском вообще построят новое здание школы. Разговаривала с другими родителями, в это никто не верит. Поэтому мы хватаемся за любую возможность, чтобы сберечь ту школу, что у нас есть", – говорит женщина.

Глава района Виктор Журавлев в беседе с amic.ru рассказал, что они рассматривали разные варианты, чтобы решить эту проблему. Советовались с опытными подрядными организациями, которые отремонтировали не один десяток школ в Алтайском крае. И руководитель одной такой компании подарил надежду.

"В 2024 году один из подрядчиков осмотрел нашу школу и сказал, что если ликвидировать аварийную часть здания, то остальную в рамках капремонта можно будет привести в порядок. Так мы сохраним школу в центре села и восстановим учебные классы. Потребуется потом решить проблему со спортзалом, но, думаю, со временем и ее осилим. Министерство образования пообещало помочь с этим, и реальная возможность потом пристроить спортзал существует. Но это будет вторым этапом", – говорит глава района.

В ответе на запрос amic.ru региональный Минобр сообщил, что после проведения проверки достоверности определения сметной стоимости, получения положительного заключения КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края" администрация района подаст заявку на включение здания МБОУ "Беловская СОШ" в перечень мероприятий по капремонту социально значимых объектов сферы образования.

При этом Евгений Поваров убежден, что успокаиваться слишком рано: пока никакой конкретики нет, поэтому ситуацию нельзя отпускать из-под контроля. Депутат написал обращения в Госдуму, уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Антону Васильеву, сенатору РФ от Алтайского края Наталье Кувшиновой. Amic.ru следит за ситуацией.