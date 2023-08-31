На сибирского прокурора завели дело после гибели дочери в ДТП
Если вину докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы
31 августа 2023, 17:43, ИА Амител
В Новосибирской области на прокурора Купинского района завели дело после ДТП, в котором погибла его годовалая дочь, пишет "КП-Новосибирск".
ДТП произошло в июне. Антон Бальков вместе с женой и двумя детьми ехал на внедорожнике Mitsubishi. Автомобиль занесло и он перевернулся.
Основной удар пришелся на ту сторону машины, где сидела супруга прокурора и его дочь. Девочка погибла, жену и четырехлетнего сына доставили в больницу.
"На Балькова завели дело по признакам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - рассказал источник издание.
Если вину прокурора докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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