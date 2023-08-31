На сибирского прокурора завели дело после гибели дочери в ДТП

Если вину докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы

31 августа 2023, 17:43, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на соцсети

В Новосибирской области на прокурора Купинского района завели дело после ДТП, в котором погибла его годовалая дочь, пишет "КП-Новосибирск".

ДТП произошло в июне. Антон Бальков вместе с женой и двумя детьми ехал на внедорожнике Mitsubishi. Автомобиль занесло и он перевернулся.

Основной удар пришелся на ту сторону машины, где сидела супруга прокурора и его дочь. Девочка погибла, жену и четырехлетнего сына доставили в больницу.

"На Балькова завели дело по признакам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - рассказал источник издание.

Если вину прокурора докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы.