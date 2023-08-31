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Водитель протаранил пешеходов на "зебре" в Бийске

Сначала автомобилист притормозил, но затем дал по педали газа

31 августа 2023, 15:19, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В Бийске водитель наехал на велосипедистов, переходивших дорогу по "зебре". Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Авария произошла на улице Вали Максимовой. Водитель красного авто увидел двух мальчиков с велосипедами и начал сбавлять скорость. Дети увидели это, пошли по пешеходному переходу, но автомобилист неожиданно ударил по педали газа. 

Один школьник успел отскочить, второго машина протаранила. 

Информации о состоянии пострадавшего нет.

Бийск ДТП

Комментарии 1

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Гость

15:37:13 31-08-2023

А где Булаев с предложением о запрете личного автотранспорта? Сколько еще они будут калечить детей эти водители? Ой ой ой

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