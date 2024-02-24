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На складе Ozon в Санкт-Петербурге нашли наркотики

Маркетплейс заявил о сотрудничестве со следствием

24 февраля 2024, 22:28, ИА Амител

Посылка с Ozon / Фото: Ozon Group
Посылка с Ozon / Фото: Ozon Group

Наркотики обнаружили на складе Ozon в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Представители площадки уточнили, что подозрительное вещество нашли при приеме товара в поставке продавца и тут же вызвали правоохранителей.

"Мы уже сотрудничаем со следствием и предоставляем всю необходимую информацию", – отметили в Ozon.

По данным Shot, всего силовики изъяли со склада две коробки, в каждой из которых находилось несколько десятков пакетиков. Часть содержимого уже изучили – им оказался амфетамин общей массой почти 209 граммов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, владельца коробок устанавливают.

Происшествия бизнес

Комментарии 3

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Элен без ребят

09:20:18 25-02-2024

неужели никак не упаковали?

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Гость

10:37:11 25-02-2024

Элен без ребят (09:20:18 25-02-2024) неужели никак не упаковали? ... это же Озон

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Гость

11:44:13 26-02-2024

Я подозревал, что Тайд какой то был не такой..... ) ) ) )

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