На складе Ozon в Санкт-Петербурге нашли наркотики

Маркетплейс заявил о сотрудничестве со следствием

24 февраля 2024, 22:28, ИА Амител

Посылка с Ozon / Фото: Ozon Group

Наркотики обнаружили на складе Ozon в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Представители площадки уточнили, что подозрительное вещество нашли при приеме товара в поставке продавца и тут же вызвали правоохранителей.

"Мы уже сотрудничаем со следствием и предоставляем всю необходимую информацию", – отметили в Ozon.

По данным Shot, всего силовики изъяли со склада две коробки, в каждой из которых находилось несколько десятков пакетиков. Часть содержимого уже изучили – им оказался амфетамин общей массой почти 209 граммов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, владельца коробок устанавливают.