На складе Ozon в Санкт-Петербурге нашли наркотики
Маркетплейс заявил о сотрудничестве со следствием
24 февраля 2024, 22:28, ИА Амител
Наркотики обнаружили на складе Ozon в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
Представители площадки уточнили, что подозрительное вещество нашли при приеме товара в поставке продавца и тут же вызвали правоохранителей.
"Мы уже сотрудничаем со следствием и предоставляем всю необходимую информацию", – отметили в Ozon.
По данным Shot, всего силовики изъяли со склада две коробки, в каждой из которых находилось несколько десятков пакетиков. Часть содержимого уже изучили – им оказался амфетамин общей массой почти 209 граммов.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, владельца коробок устанавливают.
09:20:18 25-02-2024
неужели никак не упаковали?
10:37:11 25-02-2024
Элен без ребят (09:20:18 25-02-2024) неужели никак не упаковали? ... это же Озон
11:44:13 26-02-2024
Я подозревал, что Тайд какой то был не такой..... ) ) ) )